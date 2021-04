Une vente de plantes à partir de 1€ au Rosa Bonheur ce week-end !

En manque de nature à Paris ? Celle-ci vient à vous ! Par le biais de cette vente de plantes vertes à prix doux, organisée par l’association Paris en Fleur, ces vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai, au Rosa Bonheur du parc des Buttes-Chaumont. Plantes d'intérieur ou d'extérieur, il y en aura pour tous les goûts, et pour tous les budgets, avec des premiers prix à 1 €.



Née il y a 5 ans, cette asso bienveillante a pour but de "favoriser le fleurissement de Paris" tout en tissant du lien social. Sa mission ? Développer des activités de construction, notamment auprès d'un public en situation de précarité. Comme des potagers créés par et pour les résidents du Samu social du 12e, ou une terrasse végétalisée pour un foyer de migrants dans le 19e arrondissement.

© Paris en Fleur/ Rosa Bonheur (Buttes Chaumont)

Jointe par téléphone, la cofondatrice précise : "Zouzou (Céline Auzou, NDLR, une des mythiques taulières du Rosa) a eu la gentillesse de nous prêter sa terrasse. Il n'y a pas d'inscription préalable en ligne, il faut juste venir avec un masque et attendre son tour ! On fera entrer des petits groupes de cinq personnes."

Pas d'inscription préalable, des prix de 1 € à 30 €

Alors oui il y aura sûrement un peu de queue, mais on pense que ça vaut le coup : les plantes oscilleront entre 1 et 30 €. "On aura quelques premiers prix à 1 €, des bégonias ou impatients", précise-t-elle. "Puis ça montera à 3 € avec les géraniums, d'autres plantes à 5 €, 10 €, 15 €... Et enfin, 30 € pour les plus grandes. Notamment un jasmin et des gloriosa que personne n’a !" Et de conclure : "Attention, on est une toute petite association ! La quantité de plantes est donc limitée." Vous êtes prévenus !

Samedi 1er mai, vente de muguet pour le Secours Populaire

Le 1er mai, Paris en Fleur se partagera la terrasse du Rosa avec les bénévoles du Secours Populaire. Achetez votre brin porte-bonheur et faites une bonne action ! Tous les bénéfices iront à l'association.

Quoi ? Grande vente de plantes à partir de 1 €

Où ? Rosa Bonheur, au Parc des Buttes-Chaumont, 2, allée de la Cascade, 19e

Quand ? Vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai 2021, de 11h à 18h

Evènement Facebook.