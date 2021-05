Pour le déconfinement, dites ZUT ! ZUT, comme Zone d’Urgence Temporaire de la teuf. Derrière cet acronyme, un dispositif exceptionnel tout ce qu'il y a de plus sérieux et légal, imaginé par l'association Technopol-Techno Parade et soutenu par le Ministère de la Culture. L'idée ? Permettre aux musiciens et artistes de se produire de nouveau en extérieur, en créant des spots éphémères, majoritairement gratuits pour le public, et ouverts tout l'été.

La parade pour continuer de faire la teuf tout l'été

Alleluiïa : c'est le parc de La Villette qui ouvrira le bal, du 18 juin au 26 septembre 2021. Si la programmation détaillée n'a pas encore été annoncée (on attend encore la validation du budget par le Ministère de la Culture), on sait déjà, dixit le communiqué officiel, que ce "sas de décompression" tournera sans surprise autour des musiques électroniques, avec une volonté de mettre en avant la scène locale. Normal : Technopol, créateur de la Techno Parade, promeut les musiques et cultures électroniques depuis 1996 ! Bien cool quand on sait que les clubs devraient, d'après Emmanuel Macron, rester fermer jusqu'au 30 juin. En guise de satellites , se grefferont "de nombreuses disciplines, telles que les arts plastiques, la performance, le graff, les arts numériques, la danse hip hop, la scénographie..." Tout ça ouvert les week-ends et accessible gratuitement.

Bonus pour vous la péter devant vos potes (en before, pendant le pique-nique sur l'herbe): les ZUT se veulent un clin d'œil au mouvement Zutiste, sorte de laboratoire ouvert aux expérimentations poétiques et utopiques, né au milieu du XIXe siècle avec Arthur Rimbaud, Charles Cros, Paul Verlaine et compagnie. Et comme le rappellent les co-organisateurs, "Chaque ZUT s’engage, à travers une charte, à respecter les contraintes sanitaires en vigueur, à rémunérer les artistes invités, à garantir la parité, la mixité et l’équité salariale de leurs programmations et au sein des équipes organisatrices." Bravo !