Visa de travail 2025 : les pays les plus faciles pour s’expatrier

Avec plus de 2,6 millions de recherches en un mois, le "visa de travail" affole Google. Zoom sur les pays où décrocher un visa et s’installer à l’étranger n’a jamais été aussi simple.

Oui, les visas pour nomades digitaux fleurissent un peu partout, parfaits pour ceux qui peuvent bosser depuis n’importe quel canapé du monde. Mais si votre rêve d’expat passe par un vrai taf sur place (et pas juste siroter des cafés latté depuis Lisbonne), il va falloir viser le bon vieux visa de travail. Bonne nouvelle : la plateforme Remitly s’est plongée dans les conditions d’obtention du visa pro dans 30 pays aux quatre coins du globe. Résultat ? Un classement des destinations où poser ses valises (et son ordi pro) est presque un jeu d’enfant.

La Lettonie, championne toutes catégories

En haut du podium ? Surprise : c’est la Lettonie qui rafle la mise, avec un score de 7,64 sur 10. Pourquoi ? Parce que ce petit pays balte fait partie du programme Carte bleue européenne, demande un salaire minimum de seulement 20 500 £ (soit environ 23 800 €) par an, et surtout… promet une réponse en 10 jours chrono. À peine le temps de faire sa valise.

L’Irlande, rapide et accueillante

Les frais de dossier s’élèvent à 83 £ (environ 96 €), un tarif également pratiqué en Irlande, qui décroche la deuxième place du classement avec un score de 7,32 sur 10. Pour poser le pied sur l’île d’Émeraude, il vous faudra obtenir un visa de travail, avec un taux d’acceptation plutôt confortable de 95 % et une durée de séjour autorisée allant jusqu’à cinq ans.

Photo de Gregory DALLEAU sur Unsplash L’Irlande, rapide et accueillante

L’Islande, exigeante mais accessible

Sur la troisième marche du podium, on retrouve l’Islande, qui affiche un score de 6,58 sur 10. Là-bas, il faut faire une demande de permis de résidence pour travailler. Et malgré le salaire moyen le plus élevé du classement (près de 69 120 £ par an, soit environ 80 000 €), l’exigence salariale pour obtenir le visa est la plus basse de toutes : seulement 16 973 £ (environ 19 600 €). Seul bémol : les délais sont longs. Comptez environ trois mois pour recevoir une réponse.

Photo de Cassie Boca sur Unsplash L’Islande, exigeante mais accessible

Les 10 pays les plus faciles où s’installer avec un visa de travail en 2025