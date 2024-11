Voici l'endroit le plus cool où s'envoyer un kebab à Paris ce week-end

Ce dimanche 1er décembre, direction Montmartre. On oublie tout ce qu'on sait sur le kebab et on file rue Ramey, dans le 18e, pour la troisième édition de DÖNER TAKEÖVER. Le brief : à chaque édition, Mehmet, sérieux prétendant au titre de meilleur kebab de Paris, invite des chefs à s'approprier l'art du döner. Pour leur première tambouille, Julien Catelain et Matthieu Haddak, les proprio (deux copains, ex-Servan), ont reçu Aaron J. Rosenthal, ancien sous-chef du Septime et spécialiste du labneh chez Adar. Puis, ça a été au tour d'Antoine Villard, aussi passé par les cuisines du Septime, celles de Double Dragon, le tout avant d'ouvrir son propre bistrot, le Dandelion.

Pour ce nouveau round, deux talents du quartier s’attaquent cette fois à la broche ; Antonin Girard, chef à la tête de Pantobaguette, en contrebas, et Minh-Tri Tran Dinh, cuisinier itinérant de génie et voisin bien connu des locaux. Résultat, au menu du brunch ce week-end : poitrine de veau au yaourt et gochujang, XO-viet-d'anchois, radicchio, coriandre et guindillas (des piments doux). Et, bien sûr, une tripotée de mezze et d'à-côtés type frites en double cuisson avec mayo blanche et sriracha au potiron fumé, chou fleur frit-ketchup gochujang et sésame torréfié, ou encore des wings marinés rôtis, condiment citron, kaffir et coriandre. Un kebab qui fait le grand écart entre Méditerranée et Asie. Côté pratique, c’est walk-in only : pas de réservation, premier arrivé, premier servi. Ça se passe au 43 rue Ramey, dans le 18e, entre 12h et 16h. Un conseil ? Venez tôt, car les éditions précédentes ont fait carton plein.