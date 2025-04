Voici les 100 meilleurs nouveaux hôtels du monde

© Few & Far Luvhondo

Derrière chaque grand hôtel, il y a plus qu’un matelas confortable et une vue spectaculaire. Pour sélectionner les 100 meilleures nouvelles adresses du monde, Travel + Leisure a mobilisé les grands moyens : 64 reporters envoyés dans 44 pays, et une traque méticuleuse des ouvertures les plus remarquables de ces derniers mois. À l’arrivée, une sélection découpée en six chapitres – entre géants du secteur et maisons d’auteur – et un point commun : l’art de recevoir, repensé à la racine.

Marisma Camps : l’épure patagonienne

Dans la catégorie « luxe abordable » — comprenez : moins de 280 € la nuit — Marisma Camps joue sur un autre registre. Un campement tout compris, posé entre les Andes et l’Atlantique, au milieu d’un territoire qui semble oublié du monde. Chaque jour, deux excursions pour approcher manchots de Magellan, lions de mer et baleines à bosse. On l’appelle « les Galápagos de Patagonie ». Une formule un peu facile, mais à l’arrivée, une vérité difficile à contester.

Marisma Camps

RP1 S/N, 9111 Bahía Bustamante, Chubut, Argentine

marismacamps.com

100 Princes Street : manifeste écossais à Édimbourg

À Édimbourg, 100 Princes Street incarne à lui seul l’esprit de la ville. Installé dans l’ancien siège écossais de la Royal Over-Seas League, cet hôtel de 30 chambres célèbre l’identité nationale avec une précision redoutable : du haggis au petit-déjeuner, des pancartes « ne pas déranger » en forme de sporran, et des suites baptisées en hommage aux explorateurs écossais. Une leçon d’ancrage culturel.

100 Princes Street

100 Princes St, Edinburgh EH2 3AB, Royaume-Uni

100princes-street.com

Few & Far Luvhondo : l’excès comme art de vivre

Enfin, dans la catégorie « grands luxes », cap sur le massif du Soutpansberg, en Afrique du Sud. Le Few & Far Luvhondo aligne six suites décorées d’artisanat local, un spa, une ferme en permaculture, et une autonomie énergétique complète grâce au solaire. Détail spectaculaire : un téléphérique avec bar embarqué, suspendu entre ciel et nature.

