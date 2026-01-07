Depuis ce lundi 5 janvier, neige et verglas grippent le trafic aérien, en particulier dans les aéroports parisiens. Si les compagnies peuvent invoquer les conditions météorologiques pour justifier retards et annulations, leurs obligations envers les passagers ne disparaissent pas pour autant.

L’hiver s’invite sur les pistes et l’aviation européenne tourne au ralenti. Neige au sol, verglas persistant, températures négatives : dans plusieurs pays, les aéroports réorganisent leurs programmes et réduisent la cadence. En France, les plateformes parisiennes sont en première ligne. Ce mercredi 7 janvier, près de 40 % des vols ont été supprimés à Paris-Charles-de-Gaulle. À Aéroport de Paris-Orly, le trafic est lui aussi fortement réduit, avec environ un quart des rotations annulées, selon Flightright, spécialiste européen de l’indemnisation des passagers aériens. Objectif affiché : sécuriser les pistes et laisser le temps aux opérations de dégivrage. Conséquence immédiate : des départs décalés, des arrivées annulées et des voyageurs laissés dans l’attente.

Retards et annulations : ce que la réglementation prévoit

Quand la météo s’en mêle, les règles changent. Un vol retardé ou annulé à cause de la neige ou du verglas ne donne, en principe, pas lieu à une compensation financière. Ces perturbations sont classées comme des circonstances exceptionnelles, sur lesquelles les compagnies n’ont pas la main.

Mais tout n’est pas pour autant à la charge des voyageurs. Même en cas d’intempéries, les transporteurs doivent gérer l’attente. Cela passe par une nouvelle proposition de vol ou, à défaut, le remboursement du billet. Et si l’immobilisation se prolonge, par une prise en charge minimale : repas, boissons, nuit d’hôtel si nécessaire, et transferts entre l’aéroport et le lieu d’hébergement.

Quand la responsabilité de la compagnie peut être engagée ?

Il existe toutefois une zone grise. Celle où la météo ne suffit plus à tout expliquer. Quand un retard ou une annulation découle d’un problème interne à la compagnie, le droit à compensation peut s’appliquer. Le règlement européen prévoit alors une indemnisation comprise entre 250 et 600 euros, calculée selon la distance du trajet et l’ampleur du retard.

« Chaque dossier doit être analysé individuellement pour déterminer si la perturbation relève réellement de circonstances exceptionnelles ou d’un dysfonctionnement interne », rappelle Imane El Bouanani, responsable juridique France de Flightright. Sont notamment concernés les défauts d’anticipation. Un manque de liquide de dégivrage, une organisation inadaptée face à des conditions pourtant annoncées, ou l’impossibilité d’assurer un vol alors que d’autres compagnies opèrent sur le même axe peuvent engager la responsabilité du transporteur.

Pour les passagers, une seule règle à garder en tête : ne rien jeter. Cartes d’embarquement, confirmations de réservation, justificatifs de dépenses. Autant d’éléments indispensables pour faire valoir ses droits une fois la situation stabilisée.