Vous êtes chaud sur la carte du métro ? Prouvez-le en 1 minute !

Dans le sillage du memory qui consistait à trouver le plus de stations de métro possible, un nouveau jeu métropolitain à même de mettre les ferrovipathes au bord du malaise voyageur a fait son apparition sur les Internets. Ça s’appelle Metroguessr et il est cette fois-ci question de rapidité – cocasse quand on cause de métro.

Tout se joue en une minute : vous lancez le jeu et vous devez trouver la station de métro qu’on vous renseigne sur la carte, avec comme petite aide un menu déroulant qui se déclenche dès les deux premières lettres tapées. Si vous séchez, vous pouvez passer à la suivante mais on vous retranchera un point.

Au niveau des mises à jour, les deux derniers prolongements des lignes 11 et 14 ne sont pas encore rentrés dans le système. Quant à celles et ceux qui auraient l’esprit voyageur, des cartes des réseaux de Berlin, Londres, Lyon, Madrid et New York existent aussi. Dernière chose, le meilleur score atteint pour le moment 135 points, soit 27 stations trouvées. La personne était clairement à l’heure.