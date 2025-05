Vous pourrez bientôt dîner à l’église avec Whoogy’s, le cuisinier star des réseaux

Des orgues, des vitraux, des voûtes néogothiques : le décorum du prochain restaurant éphémère de Whoogy’s ne fait pas semblant ! C’est bien dans un vrai édifice religieux (en l’occurrence l’Église protestante unie de l'Étoile) que le chef à bonnet va poser sa Cène pour trois dîners exceptionnels. Le repas en trois séquences aux inspis nordistes, avec le pairing bière qui va bien (car c’est une opération avec Grimbergen), coûte 55 €, ambiance étonnante comprise. Attention, la table ne compte que 40 couverts : soyez vifs pour réserver !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WHOOGY’S (@whoogys)

Mais cette « Abbaye Nomade » ne se limite pas à ce dîner : elle propose un musée sur l'histoire des bières Grimbergen, un concert d’orgue et un jardin où déambuler librement. Encore plus fort – et toujours gratuit – : entre 22 h et 1 h, des DJ (Cookie Records, Baccus...) vont ambiancer la nef. Et dire que la dernière fois que vous avez dansé les bras en l’air dans une église, on vous a viré des funérailles…

Quand ? Du 22 au 24 mai 2025

Où ? 54-56 Av. de la Grande Armée, 75017 Paris

Réservation ici