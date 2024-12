Vous pourriez bientôt voler de Londres à New York en moins de quatre heures

Prêts pour un retour du supersonique ? Overture veut révolutionner vos voyages en avion

De grands progrès sont en train de transformer le transport aérien. Mais pendant qu’on cherche à relier des continents en un seul trajet (un nouveau vol direct pourrait relier Londres à Sydney et devenir le plus long du monde ; plus de 19 heures, rien que ça), d’autres efforts visent à rendre certains trajets… beaucoup, beaucoup plus rapides.

C’est là qu’entre en scène Overture, le premier avion de ligne supersonique depuis le Concorde. Conçu par la société Boom Supersonic, basée au Colorado, cet engin futuriste pourrait bientôt diviser vos temps de vol par deux. Petit teaser : un modèle réduit d’Overture, surnommé Baby Boom (mignon, non ?), a récemment passé ses tests avec succès : il a atteint une vitesse de pointe de 450 km/h. Selon The European, c’est une étape clé vers le développement de la version grandeur nature.

Et les promesses font rêver : avec une vitesse de croisière d’environ 1690 km/h, New York-Londres passerait à 3h30 et Londres-Miami à moins de 5h. Boom Supersonic affirme même qu’Overture pourrait desservir 600 autres routes, à condition de voler au-dessus des océans pour respecter les réglementations. Évidemment, des poids lourds comme United, American Airlines et Japan Airlines ont déjà sauté sur l’occasion, et signé des contrats pour ces avions nouvelle génération.

Alors, c’est pour quand ?

Pas avant 2030, les amis. Mais ça avance, et on vous tiendra au courant.

Pourquoi le Concorde a-t-il disparu ?

Ah, le Concorde. Mythique, mais pas sans défauts. En vrac : des coûts de fonctionnement exorbitants, des problèmes de bruit (le fameux bang supersonique qui faisait vibrer les fenêtres) et une empreinte écologique loin d’être reluisante. Le vrai coup dur ? L’accident de 2000, quand un Concorde a pris feu juste après son décollage de Roissy, tuant 109 passagers et 4 personnes au sol. Ajoutez à cela le déclin des voyages post-11-Septembre, et c’était game over pour le supersonique en 2003.

À quelle vitesse volait le Concorde ?

Record absolu : 2h52 pour un New York-Londres, un exploit réalisé le 7 février 1996. Mais voyager aussi vite avait un prix : en 1996, un billet coûtait 11 800 € (soit environ 23 600 € aujourd’hui). Autant dire qu’il fallait vendre un rein pour s’offrir l’expérience.

Overture arrivera-t-il à relancer le rêve supersonique, mais en mode plus écolo et (on l’espère) plus abordable ? En tout cas, ça bouge, et 2030 pourrait marquer le grand retour de la vitesse.