We Are Ona, l’art de la cène, lauréat du Prix spécial de Time Out et Covivio

Les équipes de We Are Ona aux côtés de Céline Leonardi (Covivio) et Houssine Bouchama (Time Out Paris) à la remise des prix des Time Out Awards 2025 © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Lors des Time Out Paris Food & Drink Awards 2025, qui se sont tenus au sein de l’immeuble Covivio Grands Boulevards, un Prix (très) spécial de l’expérience a été remis par Time Out et Covivio. Zoom sur We Are Ona, son visionnaire lauréat.

Une table gastronomique dans un parking, dans un central téléphonique ou une station d’épuration ; un dressage dans des assiettes sales (l'œuvre de Crosby Studios), des lampes de table en forme de champignons psychédéliques (signées Carsten Höller), des menus dégustation uniques, gardés secrets jusqu’à l’instant T… We Are Ona n’a jamais manqué de vision, au sens quasi rimbaldien du terme, et met en œuvre le dépassement des formes avec passion. Un engagement partagé par la foncière Covivio et par Time Out Paris, qui se devait d’être récompensé.

Depuis 2019, ce studio de création culinaire et artistique, mené à la fourchette par Luca Pronzato (passé par Noma et co-créateur de Canetta, une marque de vin naturel en canette qui explose aussi les codes), orchestre des pop-up qui poétisent, chacun à sa manière, le temps du repas. De véritables performances où scénographie et cuisine forment ensemble un art on ne peut plus vivant, dont les convives sont aussi les protagonistes. En 2023, leur dîner au sein de l’immeuble Covivio des Grands Boulevards, dans le cadre de Paris Internationale, immeuble même où furent remis les Time Out Awards, restera dans les annales.

Grands Boulevards by Covivio © Olivier Ouadah

Un modèle horizontal et international



“Je suis vraiment fan des restaurants traditionnels mais j’ai pensé à un modèle plus horizontal, une communauté de jeunes talents qui pourraient s’exprimer autour du monde, raconte Luca Pronzato. Avec autant de gens doués, un seul restaurant aurait été limitant pour moi !” C’est pendant ses années danoises, au contact de plus de 40 nationalités en cuisine, que l’idée de créer un réseau lui vient. Embarquant d’anciens collègues dans l’aventure, il convainc un resto de plage de la banlieue de Lisbonne d’accueillir sa joyeuse troupe pendant trois mois : ce coup d’essai est une réussite.

Depuis, le modèle We Are Ona (“la vague” en catalan) essaime dans diverses villes, se glissant dans le sillage des foires d’art, de design et d’architecture, à Bâle, Arles ou Venise, mais aussi des Fashion Weeks de Paris ou de New York. En fin connaisseur de l’époque, Luca Pronzato a eu le flair de jeter des ponts entre les milieux de l’art, de la mode et de la cuisine. “Ces univers sont liés car ils sont tous des métiers créatifs. Chez Ona, en plus des cuisiniers, les céramistes, les menuisiers, les designers ont une place centrale dans l’expérience du repas. S’inscrire dans le prolongement de ces grands happenings culturels internationaux, ça tombe sous le sens !”





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par We Are Ona (@we.are.ona)

Une ambition d’ouverture partagée par Covivio, la foncière aux 23 milliards d’actifs en Europe, qui possède l’ancien central de la rue Bergère (Grands Boulevards by Covivio) et a à coeur de réinventer l’hospitality en insufflant à ses lieux une part d’inattendu, et en ouvrant ses portes à de nouveaux mondes et talents (créateurs, commerçants, acteurs de la vie locale). Comme l’explique Céline Leonardi, directrice de la commercialisation et du marketing expérience utilisateurs chez Covivio : « L’ouverture à tous ces types de mondes et de personnes, c’est ce qu’on recherche, et qui offre une si grande richesse à nos lieux en termes de créativité, de ressenti et de vibrations. On le voit aussi sur nos hôtels : il n’y a pas que le design qui compte, mais ce qui le fait vivre, et tous les êtres humains qui mettent en musique nos concepts et apportent quelque chose de différent au lieu.

Prix spécial de l'expérience remis par Time Out Paris et Covivio Les équipes de We Are Ona aux côtés de Céline Leonardi (Covivio) et Houssine Bouchama (Time Out Paris) à la remise des prix des Time Out Awards 2025 © Mickaël Bandassak pour Time Out Paris

Un prix qui récompense le pas de côté



A concept exceptionnel, prix inédit. Célébrés dans l’ancien central téléphonique, où We Are Ona avait donc organisé l’une de ses expériences les plus marquantes et médiatisées (dans le cadre de la foire d’art contemporain Paris Internationale), les Time Out Paris Food & Drink Awards 2025 ne pouvaient se faire sans rendre hommage au studio de Luca Pronzato. D’où la création d’un Prix (très) spécial de l’expérience taillé sur mesure pour We Are Ona, remis avec Covivio.

Ce prix récompense le goût du pas de côté, de la rencontre inopinée et l’énergie inextinguible d’un collectif riche par sa diversité, que ce soient les chefs (Mory Sacko, Sayaka Sawaguchi, Valentin Raffali, Dalad Kambhu…) ou les designers et DA derrière chaque mise en cène (Harry Nuriev, Alexandre de Betak…), sans oublier “toutes les personnes en charge du service, de la scénarisation ou du plan de table, tout aussi importantes”, comme le rappelle Céline Leonardi.





Grands Boulevards by Covivio © Olivier Ouadah

We Are Ona, l’âme aiguisée

Ce prix célèbre surtout la capacité de We Are Ona à créer autant de désir (et de plaisir) à se réunir autour d’une table – presque toujours partagée avec des inconnus –, qu’elle soit installée dans un palais vénitien (en avril 2022, dans le cadre de la Biennale de Venise), un ancien atelier d’artiste (l’ancien studio de Nadar, en octobre 2022), un parking vide ou dans le central de la rue Bergère.





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par We Are Ona (@we.are.ona)

À propos de ce pop-up, en 2023, Céline Leonardi raconte : “Quand on a vu ça, on a été vraiment bluffés. D’abord par cette capacité à créer une cuisine complète de toutes pièces dans un lieu qui n’en a jamais connu. Et on sait par notre métier à quel point il peut être compliqué d’en installer une, même dans un immeuble neuf ! Mais aussi par cette façon totalement nouvelle de s’approprier les lieux, de les sublimer sans trahir leur âme”. De pop-up en pop-up, de même que d’immeuble en immeuble, c’est peut-être là que réside l’avenir de l’hospitalité : en son âme aiguisée.