We Love Green : le végétal régale le festival

Et c’est (re)parti ! Pour la deuxième année consécutive, le festival We Love Green annonce un food court 100 % végétarien et lance le casting des comptoirs qui vont nourrir les festivaliers en foncedalle entre deux concerts de grosses pointures. Au menu : 50 emplacements à attribuer afin de sustenter 100 000 personnes sur trois jours.

En 2024, la sélection sera plus relevée qu’une sauce au habanero supplément harissa. Les chef(fe)s vont devoir déposer avant le 10 avril un dossier de candidature détaillant leur menu végé (local, bio et de saison selon une charte écrite par Ecotable) mais aussi la vaisselle employée. Car cette année, une attention particulière sera portée à la réduction des déchets et au bannissement du jetable. Eh oui, manger avec les doigts, c’est bon pour la planète.

Qui va être la végé star 2024 ?

L’année dernière, l’offre gastronomique, avec aussi peu de protéines animales que de solos de guitare chez Prince Waly, avait rencontré un succès fou : plus de 106 000 repas avaient été avalés, ne laissant aucun stock et permettant de diviser par sept l’empreinte carbone du food court tout en augmentant le panier moyen. Le plat star de 2023 ? Le burger aux pleurotes.

Les dossiers seront étudiés par un jury d’implacables professionnels – et on ne dit pas ça seulement parce que notre patron en fait partie. Jugez plutôt : Alain Ducasse et Romain Meder pour une présidence bicéphale, Alice Tuyet, Adrien Cachot, Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi de The Social Food, Jordan Moilim de Très Très Bon, l’autrice Alice Moireau, la journaliste Farah Keram et Houssine Bouchama, directeur de Time Out Paris. Rendez-vous du 31 mai au 2 juin pour goûter ce qu’ils auront retenu !

Quand ? du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Trouvez ici le guide de candidature