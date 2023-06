Avec Bulles d’art, PERRIER® et Time Out vous servent la culture en terrasse

Extérieur jour - plein soleil. Il est 18h, la journée est déjà mûre et la lumière d’été commence à prendre une teinte dorée. Vous avez fui le boulot avec la ferme intention de ne plus contribuer au PIB jusqu’à demain ; le fond de l’air est doux, une envie irrépressible de musarder en terrasse vous prend. Que boire pour étancher cette soif ? Trop tard pour un café, trop tôt pour l’apéro : c’est l’heure parfaite pour un Perrier en terrasse ! Siroter un Perrier – avec tranche de citron, obligé –, c’est 30 minutes de plaisir flâneur, de fraîcheur effervescente. Un moment singulier, comme une bulle suspendue sur une table en extérieur.

Bulles d’art : l’happy hour culturel

La terrasse est une scène ouverte d’où contempler le spectacle de la ville : un terrain d’expression parfait pour la plus inspirée des eaux gazeuses ! Car PERRIER® et les arts, c’est un mariage de passion qui dure depuis 160 ans : son iconique bouteille verte, à la silhouette galbée, est déjà un objet de la pop culture. La marque n’hésite pas non plus à manier l’humour, la créativité et l’audace : entre ses célèbres pubs ultra inventives et les artistes prestigieux ou émergents qui ont redessiné son image (Salvador Dalí, Andy Warhol, Jean-Paul Goude ou L’Atlas), PERRIER® est une incarnation de l’art populaire. Un art sensuel et joyeux, festif et rafraîchissant, en résonance avec cette “eau qui rit”, comme disait joliment la grande écrivaine Colette !



Fort de cet état d'esprit joyeux et audacieux, PERRIER® s’associe à Time Out et vous invite le temps d'un rafraîchissement en terrasses à assister à un happening artistique. Des instants pétillants sublimés avec des surprises créatives en one shot qui font descendre la culture dans la rue et mettent les arts à hauteur de table : musicien(ne)s, danseur(se)s, humoristes ou artistes, ils et elles viendront vous faire vivre un moment de grâce sur les terrasses les plus décoiffantes de Paris et Marseille ! Le tout gratuitement – mais sur réservation.

A Paris, le lundi 3 juillet, c’est sur la terrasse-belvédère des Ombres, le restaurant du musée du Quai Branly, que les humoristes Nordine Ganso, jeune talent du Paname Comedy Club, et Ilyes Mela, membre de la troupe du célèbre Jamel Comedy Club, viendront jouer à deux un mini-spectacle de stand-up inédit. Si Ilyes a rempli les salles avec son spectacle Grizzly , Nordine a tourné à guichets fermés avec son spectacle Violet , en plus d’être chroniqueur sur France Inter et d’avoir joué dans la comédie phénomène Jeune et golri sur OCS (ce qui lui vaut d’être suivi par 100K followers sur Insta). Bref, un apérigolo mémorable avec une perspective sur tout Paris en version XXL ! Réservez ici.

A Paris, le mardi 4 juillet, c’est dans la jungle urbaine de Forest, le resto de Julien Sebbag calé entre le musée d’Art moderne et le Palais de Tokyo, qu’auront lieu trois performances de danse en une ! D’abord, un trio de danseurs de la formidable troupe La Marche bleue viendront mettre la beauté des corps en mouvement à portée des badauds. Dans la foulée (et en pas chassés), c’est le talentueux chorégraphe Adrien Dantou, poulain du danseur étoile star Benjamin Millepied, qui va guider dans l’espace un danseur de break puis une danseuse de ballet, pour faire se rencontrer le classique et le moderne. En tout, trois performances de très haute volée, avec la tour Eiffel comme partenaire de danse ! Réservez ici.

A Marseille, le jeudi 6 juillet, c’est sur le rooftop des Réformés, avec vue plongeante sur la Canebière, que la talentueuse Silly Boy Blue, lauréate du Prix révélation du Printemps de Bourges 2019 et nommée aux Victoires de la musique, fera entendre sa musique envoûtante. Forte du succès de son nouvel album Eternal Lover , elle sera accompagnée de son hallucinant piano Alpange, un instrument 3.0 qui paraît venu d’une autre planète. Un concert déjà culte ! Réservez ici.

Des événements fugaces, le temps de savourer un Perrier, qui disparaîtront comme ils sont apparus, laissant des images indélébiles sur la rétine. C’est notre tournée : Bulles d’art est offert par PERRIER® et Time Out, parce que depuis des décennies, Perrier, c’est fou, et que chez Time Out, on croit fort à la culture hors les murs !