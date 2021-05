Paris Gallery Weekend revient à Paris pour une 8e édition haute en couleurs

Record battu ! Avec 128 galeries d’art moderne et contemporain sur la ligne de départ, le 8e Paris Gallery Weekend (aka PGW), organisé du 3 au 6 juin par le Comité professionnel des Galeries d’Art, explose le nombre de ses participants et balaye joyeusement la morosité de cette année 2021 à grands coups de beauté. Voilà l’occasion de constater, tout au long de ces 138 expositions 100% gratuites, que le Covid n’a pas étouffé la création française et internationale -que ce soit en photo, collages, installation vidéo, peinture ou sculpture… Après des mois privés d’art, ces quatre jours permettent d’admirer les œuvres de plus de 300 artistes, des stars reconnues comme Louise Bourgeois chez Karsten Greve ou Yan Pei-Ming chez Thaddaeus Ropac aux travaux de créateurs plus confidentiels : installations de Cally Spooner chez Ceysson & Bénétière, vidéos de Paul Heintz à la GB Agency ou sculptures boisées de Clarisse Griffon du Bellay chez Marie Vitoux…

Le coolosse festoche se déploie à travers sept parcours : dans le 8e arrondissement, à Belleville, Pantin, Saint-Germain-des-Prés ou encore le Marais. Avec, pour chacun d’eux, des ambassadeurs de choix (la critique Marie Maertens ou Colette Barbier, directrice de la Fondation Pernod Ricard…) pour vous éclairer sur une œuvre, un courant, une tendance. Pas de quarantaine sur les vernissages, mais plutôt une quarantaine de vernissages au programme. Soit autant d’occasions d’échanger avec les artistes et pourquoi pas de vous offrir une de leurs œuvres exposées. Après tout, François Pinault a lui aussi commencé sa collection avec un premier achat… Le programme complet des réjouissances se trouve sur https://parisgalleryweekend.com/.