Le musée Guimet consacre jusqu’au 12 janvier 2026 une exposition aux polaroids de Nobuyoshi Araki. Singulière, elle ne prend pas la forme d’une rétrospective ni d’une exploration thématique menée par un commissaire. C’est avant tout le regard d’un collectionneur posé sur le travail de l’un des photographes les plus importants et prolifiques de son époque.

Pendant vingt-cinq ans, Stéphane André a réuni 906 polaroids du photographe japonais, actif depuis les années 1960, avant d’en faire don au musée Guimet fin 2024. Une « opportunité inouïe » pour l’institution, qui avait déjà consacré une rétrospective à Araki en 2016 et dont les collections d’arts asiatiques intègrent de plus en plus la photographie.

C’est aussi l’occasion d’explorer un pan souvent négligé de l’œuvre d’Araki, le polaroid se prêtant idéalement à sa pratique quotidienne de la photographie. Intitulé ARAKI’S PARADISE par Stéphane André, l’ensemble réunit plusieurs motifs emblématiques : les rues de Tokyo, les femmes — dénudées ou non —, le bondage, les ciels, la nourriture, les chats, les jouets et, surtout, les fleurs. Un film de dix minutes accompagne l’exposition et revient sur leur rôle déterminant dans cet acte de collection.

Le film montre aussi la collection telle qu’elle était accrochée dans l’appartement du collectionneur, une scénographie transposée dans la rotonde du musée et qui risque de submerger tout autant le visiteur. Face à ces colonnes de cadres remplis d’images carrées, difficile de ne pas penser à un feed Instagram — à la différence près que bon nombre de clichés n'échapperont pas à la censure algorithmique. Car les fleurs d’Araki ont aussi quelque chose des Fleurs du mal : l’accès à l’exposition est interdit aux moins de 18 ans, en raison du caractère sexuel de nombreuses photographies.

Comme l’illustre une œuvre accrochée en regard du mur de polaroids, Araki rapproche volontiers femmes et fleurs, vulves et bourgeons. Tout est sans doute affaire de point de vue, et les textes de l’exposition invitent à remettre en perspective son traitement du corps féminin. Reste que ses clichés conjuguent poésie et obscénité, qu’il s’agisse de leur qualité technique (même en format instantané), des interventions plastiques qu’ils ont pu subir ou de la façon dont l’artiste — ou son collectionneur — les a associés.

Au-delà du suivi de l’artiste pendant un quart de siècle, ce dialogue entre le collectionneur et celui qu’il collectionne montre à la fois comment on peut s’approprier une œuvre et la fascination qu’elle exerce. Celle-ci sera sans doute palpable lors des visites, où il faudra parfois s’armer de patience pour approcher les photographies en cas d’affluence. Une pulsion scopique qui dit aussi la puissance de la photographie d’Araki.