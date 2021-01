Wallonie, pays underground

Il y a Superman et Clark Kent, Zorro et Don Diego, mais il faut maintenant compter avec Alfonse et le couple Valentin Norberg, 28 ans, et Charlie Guilliams, 32 ans. Sous cette identité – pas si secrète – de héros des cocktails, ces deux-là font battre le shaker de la Wallonie depuis 2016. L’aventure commence par un “drink truck” qui sillonne les places de Namur pour porter la bonne parole du cocktail maison, et continue avec l’ouverture en 2018 du Botanical en plein centre. Un mini-bar moderne et végétal avec une petite serre où les bartenders viennent se servir. “En Wallonie, la culture cocktail débute seulement. On a pris une direction assez radicale avec notre adresse en dur : chez nous, pas de bière ni de vin, mais une carte de créations avec des produits de saison”, explique Valentin, autodidacte de la mixologie. “Quand je travaillais dans un bar classique, je n’en pouvais plus de mélanger des jus industriels. Ici, on ne travaille que des ingrédients bruts. On fait nous-mêmes les cordials, sirops, jus…” Les recettes se nourrissent des voyages et des expériences des deux tourtereaux : en Thaïlande notamment. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Botanical by Alfonse a réussi à placer Namur sur la carte des cocktails en Europe. Les 38 places du bar sont prises d’assaut, avec des gens venus de toute la Belgique. “Les Wallons aiment commander toujours la même chose. Ici, on les prend à contre-pied en changeant la carte toutes les trois semaines ! Ils viennent et reviennent pour l’expérience, pour l’accueil et nous, on ne s’ennuie jamais !"