Dinéma : la soirée où vous allez pouvoir manger ce que vous voyez à l’écran

On vous fait gagner des places pour la soirée ciné la plus dingue de l’année, organisée par San Pellegrino et ambiancée par Time Out Paris.

Devant une émission de cuisine, qui n’a jamais rêvé de voir les plats traverser l’écran pour les goûter en direct, façon délice au pays des merveilles ? Ne cherchez plus : c’est l’expérience magique que propose San Pellegrino, en partenariat avec Time Out Paris ! À l’occasion de la sortie du documentaire Derrière le Tablier, produite par la prestigieuse eau gazeuse italienne, nous mettons à l’affiche un événement qui allie projection privée et dîner exclusif : une soirée dinéma !

Au menu ? Une avant-première du documentaire Derrière le Tablier (bientôt accessible à tous sur MyCanal et sur la chaîne YouTube SanPellegrino TV) qui part à la recherche du jeune talent gastronomique qui représentera la France dans la grande finale du concours international S.Pellegrino Young Chef Academy, à Milan en octobre 2023. Un voyage culinaire présidé par un jury en or massif composé de chef(fe)s 24 carats comme Adrien Cachot, Stéphanie Le Quellec, Alexandre Mazzia, Jessica Préalpato et leur capitaine Christophe Bacquié.

Le tout sera servi dans le cinéma sélect et secret du palace le Royal Monceau, considéré comme la meilleure salle privée d’Europe par Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Ajoutez à cela une animation aux petits (rangs d’) oignons par la pétillante Raphaële Marchal, du pop-corn 3.0, les délices sucrés de Jessica Préalpato et il ne reste plus qu’à déguster avec les yeux – mais pas que !

Crédit : Philippe Garcia

Car, cerise sur le gâteau – que dis-je, caviar sur l'œuf mayo –, après la séance, les quatre lauréats du concours (Camille Saint-M’Leux, Luca Visentin, François Vermeere-Merlen, Clément Vergeat) feront goûter leurs plats primés, ceux vus à l’écran juste avant ! Vous pourrez même faire un check aux prestigieux membres du jury qui seront aussi de la partie. Classe, hein ?

Cette soirée unique ambiancée par Time Out est hautement confidentielle. Mais comme à la rédac’ on tient plus à nos lecteurs que les Bretons au beurre demi-sel, on vous fait gagner des places pour ce raout complètement waouh ! Pour participer au jeu-concours, rendez-vous sur notre page Instagram et tentez de choper des tickets pour cette expérience cinématonomique totale. Merci San Pellegrino, c’est vraiment de la bulle !