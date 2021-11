L’idée du projet Act Right, mis sur les rails par Marion Delpech (encore elle) et sa partenaire Cindie Le Disez en 2019, est de former les organisateurs de soirées. Concrètement, comment ça se passe ? “Avec Act Right, on veut agir sur tout le processus créatif pour prévenir et réduire les dangers”, insistent les deux fondatrices. “On fait des formations au sein des clubs, dans les teufs et les festivals pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Cela passe par la création de safe zones, de chartes, de manifestes, mais aussi de lieux d’écoute pour récupérer les témoignages de victimes généralement issu(e)s des minorités”. Depuis #MusicToo, la parole se libère mais a également besoin de structures solides pour réprimander les comportements abusifs. Cela commence dans les lieux festifs où les excès excusent trop souvent les situations et gestes inappropriés. Il est à noter qu’Act Right est soutenu par le Centre national de la musique et le ministère de la Culture. D’utilité publique, vous avez dit ?