Cours de voguing : Strike the Pose

Mouvement culturel et style de danse typique pratiqué dans les night-clubs de la communauté LGBT afro-américaine, le voguing combine poses lascives et iconiques et contorsions gymnastiques censées parodier les mannequins, et tout ça devant des juges. On s’est fait mal pour vous.

Trois heures de cours ininterrompues dans la salle aux allures de showroom ultra-design du Carreau du Temple : j’ai rarement autant regretté d’avoir poussé l’after jusqu’à l’aube la veille. Si je m’attendais à tâter du catwalk sur fond d’applaudissements et de levers de sourcils, il n'en est rien : le cours commence par une bonne heure de storytelling (“D’où vient le voguing ?”, “C’est quoi une House ?”) et par vous faire adopter l’attitude nécessaire pour ne pas se faire nexter par les juges dès son entrée en piste. Les 60 élèves à mes côtés sont suspendus aux lèvres de Lasseindra, notre prof qui, pour l’heure, n’a plus de voix suite à son week-end passé en “ball”, comprenez un battle de voguing. S'ensuit une heure de self-love : “Donnez-nous envie de vous faire l’amour, BITCH, c’est ça le voguing, SÉDUIRE !”

Je me retrouve donc devant le miroir à devoir exciter mon propre reflet et me prendre des “Vous êtes si mous, faut pas s’étonner si votre mec éclate de rire devant votre strip-tease”. Bonsoir, je voudrais parler à mon ego ? Es-tu toujours en vie ? Bien que cela fasse mal, au fur et à mesure du cours, une énergie sauvage s’empare de nos corps. De là, la chorégraphie s'enchaîne : duckwalk, catwalk, hands, dips, spins, floorwork… Le voguing est décidément plus intense que prévu. Je finis le cours en PLS mais avec l’envie de démonter le dancefloor. Plus qu’un sport, une danse ou un mouvement culturel, le voguing est un état de penser et une façon d’être qui vous donne envie de claquer des doigts en criant “Wassup bitch” à votre boss. Même si on vous déconseille de le faire.



Le plus : Vous allez beaucoup rire, autant grâce aux punchlines de la prof que devant l’assemblée plus raide qu’un balai

Le moins : Vous allez beaucoup pleurer, autant grâce aux punchlines de la prof que devant l’assemblée plus raide qu’un balai

Ça se passe où ? Au Carreau du Temple