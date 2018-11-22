L’établissement 9Confidentiel bénéficie d’un emplacement attractif à Paris. Il sert un petit-déjeuner buffet et propose une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux cet hôtel 4 étoiles propose un service d'étage et une réception ouverte 24h/24. Cet établissement pour les personnes souffrant d'allergies vous accueille à 800 mètres de : Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Tous les hébergements disposent de la climatisation, d'une télévision à écran plat avec les chaînes du satellite, d'un minibar, d'une machine à café, d’une douche, d'articles de toilette gratuits et d'un bureau. Vous bénéficierez d'une salle de bains privative dotée d'un sèche-cheveux. Certains hébergements possèdent également un balcon et d'autres offrent une vue sur la ville. Vous profiterez aussi d’une armoire.

Vous aurez accès à un centre d’affaires, et vous pourrez vous détendre au bar.

Vous séjournerez à proximité de ces lieux d’intérêt : Sainte-Chapelle, Opéra Bastille et Centre Pompidou. L'aéroport le plus proche (Aéroport de Paris - Orly) est à 17 km.