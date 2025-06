Entre le pont des Arts et le pont Neuf, un cinq-étoiles fait de l’ombre à la Ville Lumière. Avec ses chambres plus lumineuses que la meilleure de vos idées (c’est dire), donnant presque toutes sur la Seine via de larges baies vitrées, l’adresse parisienne des Maisons Cheval Blanc (aussi à Courchevel, aux Maldives ou à Saint-Tropez) a de quoi éblouir. Son intérieur attrape-soleil aux tons clairs, du sable au blanc cassé, s’accorde parfaitement à la façade Art déco monumentale du bâtiment, comme un revers molletonné où l’on rêve de venir se blottir. En termes de déco, on se croirait dans un musée du design : vous pouvez vous asseoir (au sens propre !) sur du mobilier signé Maria Pergay ou Charlotte Perriand, face à des toiles de Sonia Delaunay… Dans le spa Dior, une piscine infinie sous un mur en miroir à faire tourner la tête, sauna, hammam et douche de neige (oui oui). Comble du chic : ici, les employés (dit “ambassadeurs”) sont habillés par Patou.