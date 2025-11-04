Hôtel du Petit Moulin

A proximité de la rue Charlot et de ses magasins branchés, cette façade du siècle dernier est en fait l'ancienne adresse de la plus vieille boulangerie de Paris. Aujourd'hui, elle a été transformée en hôtel boutique par Nadia Murano et Denis Nourry. Le couple a recruté Christian Lacroix pour réaliser le décor. Le résultat est une explosion de couleurs, d'effets en trompe-l’œil et un savant mélange d'ancien et de contemporain. Chacune des 17 chambres est exquise et unique. Les murs des chambres 202, 204 et 205 sont recouverts d'esquisses et de dessins issus du carnet de croquis de Lacroix.