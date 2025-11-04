Paris

Inscrivez-vous

Paris

  1. Petit Moulin Comfort Room
    Photograph: Jerome Galland
    PreviousNext
    /6
  2. Petit Moulin breakfast in hotel
    Photograph: David Grimbert
    PreviousNext
    /6
  3. Petit Moulin Deluxe room
    Photograph: David Grimbert
    PreviousNext
    /6
  4. Hotel du Petit Moulin restaurant.
    Photograph: Hotel du Petit Moulin
    PreviousNext
    /6
  5. Petit Moulin Bathroom Deluxe room
    Photograph: David Grimbert
    PreviousNext
    /6
  6. Petit Moulin Deluxe room
    Photograph: David Grimbert
    PreviousNext
    /6

Critique

Hôtel du Petit Moulin

4 sur 5 étoiles
  • Hôtels | Hôtels de charme et de luxe
  • Le Marais
  • Recommandé
Regarder les prix
Écrit par S.C
Publicité

Time Out dit

A proximité de la rue Charlot et de ses magasins branchés, cette façade du siècle dernier est en fait l'ancienne adresse de la plus vieille boulangerie de Paris. Aujourd'hui, elle a été transformée en hôtel boutique par Nadia Murano et Denis Nourry. Le couple a recruté Christian Lacroix pour réaliser le décor. Le résultat est une explosion de couleurs, d'effets en trompe-l’œil et un savant mélange d'ancien et de contemporain. Chacune des 17 chambres est exquise et unique. Les murs des chambres 202, 204 et 205 sont recouverts d'esquisses et de dessins issus du carnet de croquis de Lacroix.

Infos

Adresse
29-31 rue de Poitou
3e
Paris
Transport
Métro : Filles du Calvaire
Prix
195 € - 390 € par nuit
Vous êtes propriétaire de ce commerce ?Connectez-vous et revendiquez le commerce
Publicité
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.