Hôtel Lancaster

Hôtel 5 étoiles

Prix d'une chambre : à partir de 425 € la nuit

Le petit plus de l'hôtel : la Table du Lancaster, étoilé Michelin

Services : wifi, restaurant, bar, salle de fitness

Distinguer le bon de l’excellent se joue souvent à peu de choses. Des détails. Prenez le Lancaster par exemple : il constitue en la matière un cas d’école. Plus qu’une atmosphère (facile), l’hôtel qui jouxte les Champs-Elysées a réussi à créer une empreinte, un sentiment : celui que l’établissement jouit d’un supplément d’âme dans un endroit suspendu dans le temps. Question d’histoire, sûrement, pour un lieu auréolé de prestige qui a accueilli en son sein nombre d’invités mythiques (Boris Pastoukhoff dont les tableaux ornent les murs, Marlène Dietrich, Robert Capa, Grace Kelly…), marquant tous à leur manière la mémoire des pièces. Question de renouvellement, aussi, puisqu’en 2012 les travaux opérés lui ont permis de terminer sa mue et d’assumer pleinement le saut dans la modernité.

En y pénétrant, n’imaginez surtout pas une déco tape-à-l’œil. C’est tout l’inverse. Son charme se révèle sans ostentation, discret, élégant, résolument parisien. Dans cet univers, on voyage au milieu de quantité d'œuvres d’art et d’antiquités, de mobiliers de style, de lustres en cristal estampillés Baccarat et de tissus classiques, tout en y ajoutant des matériaux plus contemporains (nickel, verre…) et des éléments qui puisent dans l’art déco. Résultat ? Ca matche : l’espace est épuré et les objets mis en valeurs, c’est propret sans être vieillot.

Les 45 chambres et 11 suites sont tout en nuances et en raffinement. On oscille entre le bleu, le bronze, le rose ou le champagne, comme dans la suite Marlène Dietrich et ses tons parme - sa couleur préférée - qui accompagnent un tapis de laine et un piano à queue. Ou celle au dernier étage qui présente une vue éblouissante sur la tour Eiffel.

Pour le reste, difficile de ne pas évoquer son restaurant, la Table du Lancaster, étoile au « guide du pneu. » Entre classiques et modernité, l’artiste toqué Julien Roucheteau y présente un grand menu dégustation en dix escales pour prolonger le voyage. Nos papilles comblées nous confortent alors dans notre choix : celui qu’on a trouvé, ici, l’un des plus beaux hôtels de la capitale.