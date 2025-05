Hotel Les Bains Paris

Hôtel 5 étoiles

Prix d'une chambre : A partir de 250 € la nuit

Le petit plus de l'hôtel :Le club mythique

Services : Wifi, restaurant, bar, piscine

Les Bains, club mythique et déglingué qui a sacralisé le Marais dans les 80’s et qui a vu déambuler en son sein les Nicholson, Warhol et autre Saint Laurent, est désormais un hôtel de luxe sur sept étages. Et si le lieu a bien évolué, l’esprit est (presque) toujours là. Au sous-sol, le club et son fameux dancefloor à damier noir et blanc a évolué mais accueille encore des soirées moites, piscine comprise. Pour le reste, le bâtiment mêle luxe, mobilier raffiné et art omniprésent pour un résultat plus que réussi. Les 39 chambres et suites sont spacieuses, parsemées d'œuvres d’art, de matières nobles (marbres, bois précieux), et de références à son clinquant passé. Côté restaurant et bar, coup de cœur pour les cocktails haut de gamme (et chèrement facturés), servis dans un cadre spectaculaire digne d’un film de cinéma.