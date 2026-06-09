Dans une quadricentenaire bâtisse percheronne, un hôtel de campagne avec jardin champêtre et piscine

Time Out dit

Toute une histoire que celle des Prés. C’est ici, au milieu des vallons percherons, dans ce qui fut un relais de chasse au 16ᵉ siècle, la d'une marquise puis un orphelinat mené par des sœurs jusqu’en 2017, qu’Eric Brossard et Stéphane Renaud ont ouvert les Prés en 2024 après trente ans de passages réguliers dans la région. Au cadastre ? Un hotêl de campagne implanté sur un jardin champêtre d’un hectare entre parterres de fleurs, arbres fruitiers, pont enjambant un ruisseau, poneys au printemps et même une piscine chauffée à partir du mois d’avril.

Le cœur des Prés, c’est cette bâtisse principale, dont la rénovation laisse sédimenter les anciennes vies architecturales du lieu – tourelle, salle de restaurant verriérée à colonnades et cette cour à l’allure de cloître. Sur les deux étages, se déploient neuf chambres, toutes ultra cosy, mais avec chacune leurs spécificités et leurs couleurs entre tons naturels et pastels. La décoration collude éléments chinés, œuvres d’art, mobilier design et des pièces spécialement conçus pour l’établissement, comme ces séries de céramique d'Alexandra Masson, une locale. Dans la suite junior et son lit parfait pour dormir comme un loir, cohabitent teintes vert sauge, rose poudrée, moquette blanche, tomette d’origine, fauteuil cuivré et posé sur la table, le très à propos livre de John Lewis Stempel, La Prairie, la vie privée d’un champ anglais. Le sens (l’odorat pour le coup) du détail se manifeste à travers un vrai travail olfactif, à l'aide notamment de carrés de cire Carrière Frères.

L'ultime épi de ces Prés, c'est le restaurant, disposé entre la cour, la salle avec colonnades donc et cette alcôve où frime une ancienne banquette de brasserie surplombée d’un papier peint tableau signé Pierre Frey. Ce soir-là, à la carte entièrement réalisée par Stéphane à base de produits locaux et de saison : un croustillant de boudin noir (12 €) ; un bourguignon de champignon et purée au parmesan (19 €) ; ou encore ce chou (la spécialité constamment revisitée) au praliné. Le petit-déjeuner format buffet est servi au même endroit : gâteau sans gluten, clémentine et amande à se réveiller la nuit, granolas, viennoiseries chaudes, fromages, charcuterie ou jus de pommes et de raisin du coin. Bref, les Prés, une très bonne récolte pour tout Parisien en goguette.



Prix : à partir de 162,50 € la nuitée

Kit de beauté : savon douche, savon mains et shampoing Félicité.

Petit-déj : thé, café, pain frais, beurre, confiture, yaourts, gâteaux , granola, jus de fruits

Le petit plus : la piscine chauffée à partir du printemps.

