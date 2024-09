Hôtel Plaza Athénée Paris

Hôtel 5 étoiles

Prix d'une chambre : à partir de 990 € la nuit

Le petit plus de l'hôtel : Alain Ducasse, forcément

Services : wifi, restaurant, spa

« Il faut que tout change pour que rien ne change. » Cette célèbre phrase de Tancrède dans 'Le Guépard' de Lampedusa convient parfaitement au Plaza Athénée depuis son lifting en 2014. Tout en s’inscrivant un peu plus dans la modernité, à l’heure où la guerre des palaces est de plus en plus marquée, l’établissement ne s’est pas pour autant dénaturé. Au contraire. Le plus « haute couture » - tant dans sa proximité avec les maisons avoisinantes que pour son histoire commune avec Christian Dior - respecte son héritage, son identité, ses codes et raconte son passé, intime et spectaculaire.

Service sur mesure

Le leitmotiv ? Toujours le même : le goût du détail et le sur-mesure. Pour cela, l’hôtel de l’avenue Montaigne s’est fait retapé par une dream team de pros qui excellent chacun dans leur domaine respectif. Le Plaza s’est ainsi agrandi sous la houlette de Jacques Ory et a vu ses salles communes (l’architecte d’intérieur Bruno Moinard), ses chambres et appartements (Marie-José Pommereau) et son restaurant multi-étoilé estampillé Alain Ducasse (Patrick Jouin et Sanjit Manku) reliftés pour un niveau rarement atteint dans l’hôtellerie.

Si le restaurant constitue la vitrine de la maison (grâce au contenu des assiettes et à la beauté du décor : lustres Swarovski, cloches en inox poli, tables en chêne massif…), c’est tout le Plaza qui est infiniment beau : les brassées de fleurs, le mobilier en bronze, le marbre et le chêne brossé dans le lobby, le canapé et les branches de lustre en forme de feuillages dans la galerie, les géraniums et la patinoire dans la cour, le tapis rouge et les 5,75 mètres de hauteur du salon Haute Couture, l’atmosphère onirique dans le bar… Sans oublier les 154 chambres et les 45 suites aux élégantes déclinaisons de couleurs (soleil, argenté, pivoine…) et au style art déco. Bien sûr, le tout à un prix : à partir de 990 € la nuit. Mais qui dit produit d’exception…