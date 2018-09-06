Situé sur l’une des plus belles places de Paris, le Pavillon de la Reine semble y trôner depuis toujours. S’offrir une nuit dans cet hôtel de luxe revient à vivre une expérience privilégiée, comme une paisible retraite au cœur d’un lieu emblématique de la capitale, hors du temps. Et ça tombe bien, puisque tout est fait pour s’y sentir rapidement à l’aise ; dès l’entrée – située entre deux galeries d’art – et sa terrasse privative on ne peut plus cosy, le bâtiment dégage un charme fou. On passerait des heures installés là, à simplement profiter du cadre. Ou dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, à déguster quelque vin fin ou whisky de choix en feuilletant un livre ancien.

En plus de ce cachet d’époque (XVIIe siècle tout de même), l’équipe du Pavillon de la Reine a eu la riche idée de faire appel au décorateur Didier Benderli pour donner à chaque chambre un caractère unique. De quoi sublimer les volumes (environ 6 mètres de hauteur sous plafond) et moderniser avec goût, pour un résultat élégant et très intimiste. Ainsi, la Suite de la Reine a des airs d’appartement d’hôtel particulier, avec ses deux salles de bain (une pour la douche, l’autre pour la baignoire et sa télé), ses toilettes séparées, un salon avec canapé-bureau-table basse-télé et bien sûr la chambre, sa télé et son dressing. Oui, vous avez bien lu : on y trouve trois télévisions. A ceux qui ne sauraient pas quoi en faire, on conseillera d’expérimenter une diffusion simultanée, ou encore de créer des jeux de lumières avec les nombreuses sources d’éclairage. Tout est bien sûr d’un confort irréprochable – le silence dû à l’insonorisation est même troublant au début –, et les services suivent : corbeille de fruits, parking privatif, spa, wifi, minibar, service d’étage, concierge, voiturier, réception ouverte 24h/24, etc.

Voilà une adresse idéale pour les voyageurs en quête d’une adresse discrète, idéalement située dans le Marais et au charme irrésistible. Mais aussi un très beau cadeau pour les moins fortunés, à l’occasion d’un anniversaire ou d’un mariage, pour une nuit inoubliable.