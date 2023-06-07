Maison Delano Paris

En pénétrant le lobby feutré de ce bâtiment du début du XVIIIe, rien ne laisse supposer que le lieu est affilié à l’une des adresses les plus bling du Miami des années 90, le Delano South Beach, designé par un certain Philippe Starck.

En résulte un savant mélange des genres, entre un accueil aussi réconfortant et enjoué qu’une crème de jour, de ceux qui vous regonflent d’amour-propre, et un décor qui reste stoïque dans ses moulures, ses plafonds peints à faire pâlir l’Opéra Garnier et ses 56 chambres et suites d’au moins 30 mètres carrés, imaginées par l'architecte d’intérieur Lázaro Rosa-Violán : camaïeux de blanc et de beige, technologie omniprésente, parquets point de Hongrie, et pour certaines, vue panoramique sur la terrasse de la Chambre Bleue – première table parisienne du chef andalou triplement étoilé Dany Garcia.

Côté salle de bains, une sobriété de damier, et un combo douche-baignoire rendu obligatoire dès l’entrée de gamme, avec une montée dans les aigus lorsqu’on touche aux suites. Et puisqu’on aborde le sujet, la présidentielle fait partie de ces lieux où il est impossible de croire que la vie ne vous attend pas : hauts plafonds recouverts de fresques d’époque, deux salles de bains dont une avec baignoire centrale et cheminée en marbre, et une enfilade de salons qui mériterait frontale et carte IGN. Soit un parfait mélange de chic à la française et d’exubérance ibérique, mâtiné d’un service gentil comme un ours en peluche.

Prix : à partir de 800 € la nuit

Les services : wifi, sound-system Geneva, machine à café Lavazza, TV connectée, steameur…

Kit de beauté: savon, shampoing et gel douche MALIN+GOETZ

Petit-déj : à l’image du lieu : les moyens justifient la faim. Parce que le bien-être a un prix, une formule détox à 42 euros, avec jus décrasse-artères, boisson chaude, pudding de chia au lait de coco, tartine d’avocat, œuf mollet, piment et huile d’olive… Une option plus enthousiasmante que la version « parisienne » si vous n’êtes plus à un billet près

Le petit plus : la formidable literie en lin et coton Tessicasa, et le bar intimiste du rez-de-chaussée, où descendre goûter une carte des cocktails effrontée, voire farceuse

Dans les environs : place Vendôme, théâtre de la Madeleine, rue du Faubourg-Saint-Honoré, jardins des Champs-Elysées