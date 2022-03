Time Out dit

4 sur 5 étoiles

Il ne se passerait rien dans le 15e ? Au Wallace, on dit « Gros mythe ! » (vous l’avez ?). D’ailleurs, pour le prouver, le petit dernier de la famille Orso (Rochechouart, Cabane, Ami…), éclos aux environs de la rue du Commerce en novembre 2021, distribue un guide qui liste boutiques, resto et bars intéressants dans les environs. Histoire de vous prouver qu’une vie existe au sud du 6e !

Outre ce livret, les chambres (48 au total), pas grandes mais coquettes, designées par le super duo d’archis Hauvette et Madani, offrent une déco rétro-rital bien balancée avec tête de lit en bois laqué, guéridon laiton et applique à franges. La fenêtre de notre chambre donne même à voir un bout de tour Eiffel !

Au 3e étage, une terrasse en teck avec une dizaine de places permet de dolce-viter au calme, cerné par les toits en zinc. Et pour vous détendre les couches plus profondes de l’épiderme, un bain nordique pour deux (avec une eau à 38 °C) et un sauna complètent les activités d’extérieur du Wallace (gratuit pour les clients mais il faut réserver). Les frileux peuvent même se gainer dans la mini-salle de sport au sous-sol ou travailler spécifiquement le lever de coude à l’élégant petit bar sous la verrière. Au final, un hôtel certes excentré mais d’un très bon rapport qualité/prix.

Prix : à partir de 109 € par nuit, petit-déjeuner en supplément à 16 €

Les services : honesty bar, bar, bain nordique, sauna, salle de sport

Kit de beauté : produits Colomba

Petit-déj : au chaud sous la verrière du patio avec yaourt, baguette, viennoiseries, jus de fruit, œufs…

Le petit plus : les cocktails maison bien troussés (12 €) à siroter en terrasse

Dans les environs : Do you know la tour Eiffel ?