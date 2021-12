5 lieux écoresponsables pour s’évader à moins de 2h de Paris

4. Ruche

Niché dans le chaleureux Domaine les Bruyères, ancien relais de poste pimpé en maison d’hôtes ultra-instagrammable à la lisière de la forêt de Rambouillet, Ruche bûche de bien chouettes assiettes. Difficile de faire plus locavore que cette chic adresse au mobilier nordisant, aux murs grisés et au menu grisant : les légumes, fruits et aromates – largement majoritaires dans le menu – déboulent de l’hectare et demi de potager en permaculture des proprios. Les protéines animales viennent de petites fermes de la région. Les misos et dashis et même le pain sont faits maison. Et creusant le sillon zéro déchet, la cheffe Cybèle Idelot cuisine tout : les fanes, les peaux, les feuilles… dans des assiettes techniques et succulentes.

251, avenue de Neuville, Les Pideaux, 78950 Gambais. Plus d'infos.

A 45 minutes de Paris.