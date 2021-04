5 parcs et forêts où s'évader en pleine nature à moins de 10 km de Paris

Les parcs, jardins et squares de la capitale ne vous suffisent plus ? Ras-le-bol de batailler pour poser votre serviette aux Buttes-Chaumont ? De jouer à Tetris le long du canal Saint-Martin ? Vous rêvez de nature. La vraie. Time Out a sélectionné pour vous ces escapades bucoliques à quelques encablures de Paname. Chiller au bord des étangs de Corot, taper un selfie avec un menhir vieux de plus de 4000 ans, caresser les moutons du parc de la Courneuve... Accessibles en transports en commun, (re)découvrez les plus beaux parcs et forêts de Paris. Enfin des espaces verts dignes de ce nom !