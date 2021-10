Les Time Out Love Local Awards 2021

On ne va pas se mentir : il n’est pas toujours facile de vivre à Paname. Les prix des loyers y sont élevés, les gens tirent la tronche dans le métro et tout le monde ne pense qu’à ses prochaines vacances à la Baule (on caricature à peine). Dieu merci, la capitale est l’une des meilleures villes du monde pour sortir. Entre ses nouveaux barav’, ses vieux troquets pur jus, ses friches indus’, ses galeries d’art à gogo et ses mythiques cinémas d'auteur, Paris bouillonne de bons plans dans chaque quartier ou presque.

Et si la rédac de Time Out passe son temps à bourlinguer dans toute la ville à la recherche des meilleurs spots, elle a décidé (pour une fois) de croiser les jambes et de tendre l’oreille. La raison ? C’est désormais à vous de faire le taf : partagez avec nous votre coup de cœur, votre adresse reviens-y, celle qui sort clairement du lot. Que ce soit un resto, un bar, un club, un théâtre ou une librairie, il est temps de déclarer votre flamme à votre endroit préféré. De notre côté, on annoncera le nom des gagnants dans quelques semaines. Ces derniers auront ainsi le droit à un MAXIMUM de communication sur notre site Internet, articles à l’appui. Une façon de soutenir, chers lecteurs, vos commerces préférés.

Houssine Bouchama, Rédacteur en chef de Time Out Paris