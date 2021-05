Avant de décrocher le rôle de sa vie dans la série Breaking Bad en jouant Walter White, prof de chimie devenu dealer de meth, l'acteur Bryan Cranston a campé Hal, le père de Malcolm dans la sitcom éponyme. Avec ce facétieux personnage, il aura tout fait et tout été : gourou d'un gang de culturistes, moraliste alternatif et... Virtuose de patins à roulette chorégraphique. C'est cette ultime facette de Hal qu'on vous propose de réveiller le 14 juillet en prenant part à la rollerdance party du Carreau du Temple.

Dans cette sauterie à roulettes organisée par le collectif Martine Patine dans le cadre du nouveau festival Jogging et de Paris L'Eté, vous allez pouvoir glisser toute la soirée sur une bande-son un peu soul, un peu disco et un peu funk... Et même mater des animations du genre battles de danse à l'ancienne ! Côté pratique, l'événement est ouvert à tout le monde à partir de 10 ans mais il faudra louer des rollers sur place (5 € la demi-heure). Bonnes gamelles et (H)allez les bleus !