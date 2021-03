Top 5 des meilleures randonnées en pleine nature en Ile-de-France

Marre du bruit et de la fureur ? Si vous avez poncé tous les parcs et jardins parisiens (par ailleurs bondés), et que la perspective d'un footing urbain passé à slalomer au milieu des pots d'échappement et klaxons n'a rien de franchement excitant, on a ce qu'il vous faut. Allez hop, on prend son petit sac à dos, son pique-nique et son pass Navigo : 100% nature et quasi toutes accessibles en transports en commun, ces 5 randonnées à kiffer en solo ou entre potes vous feront revivre Into The Wild (le bad trip avec le poison en moins). Des micro-aventures écolo et à moindre coût... Bon voyage !