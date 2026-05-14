Cira : le jardin méditerranéen secret du Paris Marriott Champs Elysees fait son retour à Paris

Le cinq-étoiles des Champs-Elysées dévoile sa terrasse d’été dans son patio avec une cuisine à la flamme inspirée de la French Riviera. Le plan parfait pour une pause au calme, du midi au soir, à deux pas de l’Arc de Triomphe.

On dirait le Sud, mais c’est bien la capitale ! Point d’orgue de sa récente rénovation, le Paris Marriott Champs Elysees a dévoilé début mai sa terrasse estivale Cira, un jardin méditerranéen niché dans le patio du seul cinq-étoiles de l'avenue la plus emblématique du monde. Oliviers centenaires, mur végétal, faïences colorées, lumière de Provence filtrée par les parasols : de quoi donner envie de s’attarder à table, ou de se réfugier au bar ou au lounge.

©Paris Marriott Champs Elysees Hotel

Une cuisine à la flamme

D’autant que ça chauffe aussi dans les assiettes avec une carte centrée sur la cuisson à la flamme – barbecue au charbon et sarments de vigne. Au menu, légumes ou poissons grillés, mais aussi créations végés et tapas à partager qui fleurent bon le Sud : assiette de jambon ibérique, houmous au zaatar, poulpe saisi au feu de vigne ou petites brochettes de bœuf à la braise – tous auréolés d’une pointe d’huile d’olive Lucangeli, dont on peut emporter une bouteille en partant.

©Paris Marriott Champs Elysees Hotel

Des vins signés Gérard Bertrand

En fin d’après-midi ou en soirée, on peut aussi profiter du calme du lounge en explorant la carte de vins bio et biodynamiques élaborée depuis le Languedoc par le pionnier du secteur Gérard Bertrand, avec une sélection de rosés particulièrement soignée contenant sa célèbre cuvée Clos du Temple. Cira propose aussi spritz revisités et mocktails aux agrumes, ainsi que du café éthiopien tiré de la gamme d’excellence 1895 Coffee Designers by Lavazza.

Un brunch sous le soleil

Le dimanche, place au brunch avec un menu qui fait le tour du bassin méditerranéen, à prendre en terrasse de 12h30 à 15h pour 89 € (-50 % pour les moins de 12 ans). Le reste de la semaine, un menu déjeuner est proposé à 35 €. Confidentiel, solaire, et à deux minutes à pied de l'Arc de Triomphe : voici sans doute le plan dej le plus classe de l’été parisien !

©Paris Marriott Champs Elysees Hotel

Où ? Paris Marriott Champs Elysees Hotel , 70 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

Quand ? Du lundi au samedi, 12h-22h. Dimanche, brunch 12h30-15h, 17h-22h.

Réservations : +33 1 53 93 55 06 ou sur ce lien.

Site internet : www.cira-restaurant.com