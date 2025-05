Originaire, comme son nom l’indique, de Dover Street à Londres (il se trouve désormais au 18-22 Haymarket), le Dover Street Market – ou DSM pour les intimes – est tout bonnement une réinvention du concept de commerce physique par Adrian Joffe et Rei Kawakubo, la fondatrice de la marque japonaise Comme des Garçons. Après des ouvertures à Tokyo, New York, LA et ailleurs, il aura fallu attendre 20 ans pour voir DSM débarquer pour de bon à Paris. Mais ça en valait la peine : installé dans l’hôtel de Coulanges, ancienne demeure de Madame de Sévigné, cette boutique conceptuelle sans vitrines plonge ses clients dans l’avant-garde, aussi bien par sa façon de présenter les vêtements que par la sélection elle-même : les labels de la galaxie Comme des Garçons, les marques les plus pointues du moment, et des noms moins connus, mais déjà sur le radar de ceux qui savent. DSM Paris est aussi un hub créatif qui accueille expositions, signatures et autres événements, sans oublier une offre culinaire signée Rose Bakery.