FREENOW fait vadrouiller son marché de Noël ambulant dans les rues de Paris

Si le weekend dernier vous avez vu passer un père Noël en scooter électrique escorté par des rennes en trottinette et une grande roue colorée, pas de panique, le froid de décembre ne vous donne pas des hallus. Vous avez seulement croisé le marché de Noël mobile FREENOW qui s’en va joyeusement s’installer dans Paris et distribuer des cadeaux. Pour ceux qui n’auraient pas encore vu passer ce traineau 2.0, FREENOW, l'app qui regroupe les différents services pratiques de mobilité en ville, sera de retour le week-end du 11 et 12 décembre. Chauffeur ! Suivez ce père Noël ! Comme on est sympa, on vous donne un coup de pouce pour le retrouver : le 11 décembre, il tournera vers Sentier de 14h30 à 19h30 et le 12, aux mêmes horaires, autour de Bastille.

Le principe de ce mini-marché est assez simple. Vous tournez la grande roue de l’Avent FREENOW (et non pas la roue avant) pour tenter de gagner un cadeau. Les elfes ont été généreux : une bonne crêpe, des réductions ou des courses FREENOW offertes (en VTC, scooter électrique, trottinette électrique ou autopartage), des cartes cadeaux Cheerz, des coffrets Smartbox, des trousses de soins Blooom, et de très gros lots, mais on vous laisse la surprise… Vous pourrez aussi siroter un café bien chaud et prendre des selfies avec Santa.

Avec FREENOW, la fête se prolonge même durant tout le mois de décembre. En effet, sur l’appli, chaque jour de l'Avent, vous pourrez faire tourner la roue virtuelle pour gagner des lots bien réels, offerts par de nombreux partenaires : Cheerz, Smartbox, Saveur Bière, Sabon, Faguo, Fnac Spectacles, 900.care, Showroomprivé, UGC, Urban Sports Club, Trousses de voyage Blooom, Parc Astérix, R-PUR, L’Atelier des Chefs, JBL, Hellofresh et Comme Avant. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur l’appli FREENOW et de tenter votre chance. Il y aura un Avent et un après! Et pour les nouveaux inscrits, FREENOW vous offre, deux courses avec le code TRAINEAU (*), pour repartir tranquille avec vos courses. C’est Noël en décembre!

*Offre valable uniquement en France, dans la limite de 20 € pris en charge par course. Valable pour tout nouvel utilisateur FREENOW, sur les deux premiers trajets (VTC, trottinette, scooter ou autopartage), pendant un mois après avoir entré le code dans l'application. Le code doit être entré avant le 31/12/2021.