La sélection Time Out de produits locaux à shopper au plus vite

Rillettes de canard Superproducteur

Derrière ce bocal siglé Superproducteur, on trouve Franck et Christelle Lavigne de la Ferme de la Houssaye près d’Epaignes, à deux heures de Paris. Et dans le bocal, on ne trouve que de la chair de canard de Barbarie (la Rolls des palmipèdes), élevé en plein air et préparé sur place, du gras de ces mêmes canards, un peu de sel de Guérande et beaucoup de travail ! Ces rillettes débordantes de goût demandent une baguette encore tiède et pas mal de self-control pour ne pas les finir d’un coup.