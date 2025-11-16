Les meilleurs livres à offrir pour Noël 2025

En avril 2024, le restaurant La Grenouillère d’Alexandre Gauthier s’installait pour une semaine à Paris. Le lieu ? Un garage abandonné du 8ᵉ arrondissement, bunker de béton brut, aux antipodes de l’adresse originelle à La Madeleine-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais, ouverte sur la nature et momentanément sous les eaux. Le chef va convier le scénographe Julien Gosselin et ainsi transformer une fugitive résidence comme il y en a tant en un hybride singulier où dialoguent gastronomie et art. De cette installation hors normes entre brutalisme et délicatesse est né ce livre rouge, inclassable, mixant album de photos, carnet de recettes et témoignages de cette aventure.

Hors les murs d’Alexandre Gauthier et Julien Gosselin, 201 p., Xavier Barral Éditions



Combien ? 39€