Les meilleurs livres à offrir pour Noël 2025
Photo de Annie Spratt sur Unsplash

Les meilleurs livres à (s')offrir pour Noël 2025

Vous cherchez le bon livre à glisser sous le sapin ? BD, beaux livres, romans ou essais… voici notre sélection 2025 des meilleurs livres à offrir (ou à s’offrir) pour Noël

Écrit par La Rédaction
Chaque année, la même scène : vous errez entre les rayons, les bras chargés de décorations, sans la moindre idée du livre qui fera vraiment plaisir. Pour aller droit au but, on a rassemblé les titres qui comptent : romans attendus, beaux livres qui en jettent sur la table basse, essais pour nourrir la conversation du réveillon et pépites jeunesse pour occuper les petits pendant que la bûche dégèle. Une sélection pensée pour trouver, en quelques minutes, le cadeau qui fera sens sous le sapin.

Les meilleurs livres à offrir pour Noël 2025

« Hors les murs » d’Alexandre Gauthier et Julien Gosselin

© Mickaël A. Bandassak

En avril 2024, le restaurant La Grenouillère d’Alexandre Gauthier s’installait pour une semaine à Paris. Le lieu ? Un garage abandonné du 8ᵉ arrondissement, bunker de béton brut, aux antipodes de l’adresse originelle à La Madeleine-sous-Montreuil, dans le Pas-de-Calais, ouverte sur la nature et momentanément sous les eaux. Le chef va convier le scénographe Julien Gosselin et ainsi transformer une fugitive résidence comme il y en a tant en un hybride singulier où dialoguent gastronomie et art. De cette installation hors normes entre brutalisme et délicatesse est né ce livre rouge, inclassable, mixant album de photos, carnet de recettes et témoignages de cette aventure.

Hors les murs d’Alexandre Gauthier et Julien Gosselin, 201 p., Xavier Barral Éditions

Combien ? 39€

« Sobrelier » de Benoit d’Onofrio

© Hachette

Sobrelier ? Un mot inventé en 2021 par Benoît d’Onofrio, agacé que celui de sommelier ne désigne plus que la personne s’occupant des vins. Car Benoît a — au moins — un combat : montrer que les boissons sans alcool peuvent être complexes, étonnantes et, surtout, plaisantes. Pour cela, depuis 4 ans, il a multiplié les résidences, les interventions, les expérimentations… Et ses heures à macérer, infuser, réduire ou torréfier se sont condensées dans cette élégante bible de 400 pages qui détaille les techniques, les ingrédients, les saveurs afin de pouvoir fabriquer vous-même 45 « sobrevages ». Une somme du sobre !

Sobrelier. Guide pour faire du jamais bu par Benoit d’Onofrio, 384 p., Éditions du Chêne

Combien ? 49,90€

« À la découverte du Paris Noir » de Kévi Donat

© Faces Cachées Editions

2013 : Kaaris fracasse le rap avec Or Noir, Teddy Tamgho devient champion du monde de triple saut, et Kévi Donat révolutionne le paradigme des visites guidées dans la capitale avec Le Paris Noir. Faisant le constat de l’invisibilisation des figures noires – qu’elles soient issues d’Afrique, des Caraïbes ou des Etats-Unis – dans l’espace public parisien, ce conférencier passé par Sciences-Po entreprend de réaliser des visites pour visibiliser leurs parcours, leur héritage et leur importance dans l’histoire de la capitale. Devenue l’une des visites les plus courues, et vraie source de savoir, Paris Noir se décline depuis cette année en livre (aux précieuses éditions Faces Cachées), qui reprend le principe des trois parcours (Rive Gauche ; Rive Droite ; La Seine Noire), entre remise en contexte historique, personnages et lieux passeurs. C’est à la fois érudit, accessible et le livre idéal pour se balader différemment à Paris.

Kévi Donat, À la découverte du Paris Noir, Faces Cachées Editions, 2025 

« La cuisine d’un cancre » de Glenn Viel

« La cuisine d’un cancre » de Glenn Viel (Éditions Hachette Cuisine)

Le chef trois étoiles de l’Oustau de Baumanière publie son premier livre, et ça ne ressemble pas à un manuel de cuisine bien rangé. Glenn Viel y raconte d’où vient sa cuisine : l’enfance en Bretagne, les détours, les essais, les ratés, les idées qui surgissent sans prévenir. On y trouve des recettes (des classiques revisités aux créations qui l’ont rendu célèbre), mais aussi des croquis, des petits souvenirs et des pages où l’on comprend que la créativité parfois commence sur un coin de table.

La cuisine d’un cancre de Glenn Viel, 384 p., Hachette Pratique éditions

Combien ? 40€

« Le Photographe inconnu de l’Occupation » de Philippe Broussard

© Collection personnelle Stéphane Jaegle/Stéphanie Colaux

Cela ressemble à un scénario de série : en 2020, dans une brocante du Gard, Stéphanie Colaux tombe sur un incroyable album de 377 photos de Paris sous la botte nazie, entre 1940 et 1942. Outre sa valeur historique, cela représente le témoignage d’un grand courage car les Allemands interdisaient toute photo de leurs troupes. La chineuse en parle à son ami journaliste Philippe Broussard qui va se mettre en tête de retrouver l’identité de ce courageux anonyme. Ce livre est l’aboutissement d’une quête de 4 ans.

Le Photographe inconnu de l’Occupation de Philippe Broussard, 304 p., Éditions du Seuil
Combien ? 27,90€

« Violences en cuisine, une omerta à la française » de Nora Bouazzouni

© Stock

Continuant sa dissection des mécanismes de domination qui se jouent autour de l’assiette, Nora Bouazzouni ici s’attaque à un immense tabou, celui des conditions de travail dans les restaurants français, même (et surtout) les plus prestigieux. S’appuyant sur des travaux d’historiens et de sociologues mais surtout sur des milliers de témoignages d’anonymes des brigades recueillis depuis 2020, elle brosse un portrait effrayant de ce milieu où derrière la façade de générosité, de bonhomie et d’excellence, on respecte plus les produits et la saison que les gens. 

Violences en cuisine, une omerta à la française de Nora Bouazzouni, 342 pp., Stock

Combien ? 21,50 €.

« Konkursas » de Francesca Allen

© Francesca Allen/Steidl/Chloé Arts

Chaque année depuis 2013 se tient à Kaunas, en Lituanie, le Konkursas Pasaulio Ilgaplaukės, le concours de la femme aux plus longs cheveux du pays. La photographe Francesca Allen est allée capturer l’ambiance quasi mystique de ce concours. Un choc esthétique et une réflexion sur le corps des femmes, les rites de passage et la puissance du folklore.

Konkursas de Francesca Allen, 75 p., Steidl / Chloé Arts Éditions.
Combien ? 75 €

« Paroles d'artistes femmes » de Lucia Pesapane et Delphine Wane

© DR

Souvent invisibilisées dans l’histoire des arts, les artistes féminines ont pourtant laissé de nombreux témoignages (en plus de leurs œuvres) : lettres, journaux, manifestes… Tel est le corpus sur lequel ont travaillé Lucia Pesapane et Delphine Wane pour écrire cette anthologie des paroles de créatrices vivant à Paris entre 1869 et 1939, comme Marie Laurencin, Camille Claudel, Sarah Bernhardt ou Amrita Sher-Gil. Une variété de parcours et de questionnements face à l’ambition, les succès, les obstacles ou l’ambition.

Paroles d'artistes femmes de Lucia Pesapane et Delphine Wane, 256 p., Éditions de la Martinière
Combien ? 35 €

« Rouge Signal » de Laurie Agusti

© Laurie Agusti / 2042

Après plusieurs albums jeunesse, Laurie Agusti consacre sa première BD à la suffocante dérive d’un homme solitaire happé par le masculinisme et sa haine des femmes. Une histoire angoissante portée par un découpage hyper graphique et d’élégantes couleurs à la gouache.

Rouge Signal de Laurie Agusti, 200 p., Éditions 2042
Combien ? 28 €

« Wish This Was Real » de Tyler Mitchell

© Tyler Mitchell / Aperture

Le jeune prodige américain (30 ans et déjà exposé au MoMA !) qui a fait ses armes chez Vogue livre ici sa vision d’une utopie poétique et apaisée où les personnes noires apparaissent libres, résilientes, joyeuses, dans une nature luxuriante… Comme l’artiste, « on aimerait que ce soit vrai ».

Wish This Was Real de Tyler Mitchell, 272 p., Aperture Éditions
Combien ? 65 €

