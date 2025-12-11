Trop vu, trop banal, pas assez bien choisi : le faux pas n’est jamais loin quand il s'agit d'offrir un cadeau à quelqu'un qui aime la mode. Rassurez-vous, on a fait le tri. Des valeurs sûres aux jolies idées bien senties, voici une sélection de cadeaux pensée pour mettre tout le monde d’accord, et à tous les budgets.
Noël 2025 : les meilleures idées cadeaux pour les amateurs de mode
Snobisme ou excès de bon goût, les fans de mode sont peut-être les plus difficiles à combler. Voici néanmoins quelques idées qui devraient mettre tout le monde d’accord, quel que soit votre budget.
Noël 2025 : nos idées cadeaux pour les amateurs de mode
Un cadeau périssable peut parfois laisser un souvenir impérissable, d’autant plus que le récipient en verre noir de cette bougie Rick Owens fera un très bel objet de décoration une fois son contenu entièrement consumé. De quoi s’initier tout en douceur au design d’intérieur, entre art déco et brutalisme, du créateur actuellement exposé au Palais Galliera…
Bougie Rick Owens, 190 € chez The Broken Arm
Pour des raisons de goût et de couleurs, il n’est jamais évident d’offrir un vêtement, mais une jolie pièce en maille restera toujours à propos au moment des fêtes (ce n’est pas une raison pour céder à la tentation du motif « pull de Noël », portable environ deux jours par an). Sans oublier que la nature extensible de la matière fait qu’on a (un peu) moins de chances de se tromper sur la taille.
Pull à col rond en cachemire Tricot, 260 €
La légende (et Le Figaro) dit que Charvet fait les meilleures chemises du monde. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi même les femmes sont friandes de leurs chemises d’homme (Coco Chanel la première) et que ceux qui s’en connaissent en qualité sauront forcément apprécier ce cadeau venu tout droit de la place Vendôme.
Chemise Charvet, 635 € chez Mr Porter
Les chaussettes ne sont pas qu’un réceptacle pour cadeau de Noël : elles peuvent aussi en constituer un très beau en soi, surtout si on prend la peine de les choisir correctement. Si certains font l’éloge des chaussettes rouges du Pape (et de Santa Claus ?), on recommandera aussi les paires fabriquées avec soin au Japon, un pays où l’on se déchausse plus qu’ailleurs.
Chaussettes Anonymous Ism, 23 € chez Centre Commercial
Offrir un livre est toujours une bonne idée, mais bien souvent un casse-tête, surtout quand le récipiendaire a déjà une grande bibliothèque. Plutôt que de risquer le doublon, offrez-lui un bon d’achat dans une librairie qui sait de quoi elle parle comme IDEA, où l’on peut trouver les tomes les plus rares et précieux dans un catalogue qui mêle art, mode et culture.
The GIFT Card, à partir de 30 £ chez IDEA Books
De TikTok au New York Times, ceux qui font les tendances ont décrété que le pull quarter zip était devenu cool, même chez les ados qui vont jusqu’à troquer leur ensemble Nike Tech pour l’adopter. Avec le bon logo, celui-ci pourra plaire même aux BCBG qui font semblant de ne pas regarder ce que portent les autres.
Pull Polo Ralph Lauren, 185 €
Pour les amateurs de streetwear : un hoodie Stüssy
Le bon logo vaut parfois mieux qu’un long discours. Celui-ci ravira les amateurs de streetwear de 9 à 99 ans.
Hoodie Stüssy, 145 €
Imaginée il y a plus de 80 ans par Robert Dumas, la Chaîne d’ancre est devenue l’un des bijoux emblématiques d’Hermès. Un classique qui n’a rien perdu de son charme, si l’on en croit le nombre de bracelets de ce type qu’on a pu apercevoir au poignet des Parisiens élégants ces derniers temps.
Bracelet Chaîne d’ancre grand modèle Hermès, 1 400 €
Un parfum qui donne envie rien que pour son flacon — l’un des rares qu’on voudra garder une fois son contenu épuisé — mais aussi pour sa fragrance subtile et enivrante. De quoi faire mentir Alfred de Musset, auteur du vers « qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? ».
Eau de parfum « Soie Malaquais » Dries Van Noten, 315 €
S’il ne l’a pas déjà : une Detroit Jacket Carhartt WIP
Veste de travail aussi bien portée par les ouvriers que par les célébrités, la Detroit Jacket de Carhartt a fait ses preuves depuis des décennies, mais elle ne semble avoir jamais été aussi cool qu’en ce moment, à en croire les rues de certains arrondissements. Même quand la mode sera passée, il y a peu de chances que son futur propriétaire se lasse de l’arborer.
OG Detroit Jacket, Carhartt WIP, 249 €
Pour les fashion girlies : des Tabi Maison Margiela
Chaussures les plus convoitées de la planète mode, les Tabi Maison Margiela sont toujours une bonne idée, qu’il s’agisse de la première ou de la dixième paire…
Mary-Janes Tabi Maison Margiela, 990 €
Pour les amateurs de collab : t-shirt Petit Bateau x Miu Miu
Pour les Boss Ladies : un hoodie Sano x Personalities Studio
Peut-être plutôt à garder pour soi (on ne vous jugera pas) : le hoodie « Twinnie Zip », l'une des pièces phares de la collaboration entre Sano et Personalities Studio. Une pièce zippée qui joue la carte du confort et du style sans effort, quelque part entre le vestiaire cool et l’objet désirable. Détail qui compte : le logo brodé sur la manche.
Disponible à 220 € sur personalities-studio.com.
Pour marquer le coup : un sac Chanel
Sorti pour la première fois en février 1955 (comme son nom l’indique), ce sac a marqué l’histoire de la mode en incorporant une bandoulière, libérant ainsi les mains de sa porteuse. Soixante-dix ans plus tard, il est devenu une légende et reste toujours l’un des it-bags par excellence. De quoi constituer un cadeau idéal pour beaucoup de gens et, pourquoi pas, une forme d’investissement qui ne perdra pas de valeur d’après notre dernier calcul façon girl math…
Sac 2.55 Chanel, 10 300 €
