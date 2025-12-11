Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Noël 2025 : les meilleures idées cadeaux pour les amateurs de mode
© Tulutulu (Sano x Personalities Studio)
© Tulutulu (Sano x Personalities Studio)

Noël 2025 : les meilleures idées cadeaux pour les amateurs de mode

Snobisme ou excès de bon goût, les fans de mode sont peut-être les plus difficiles à combler. Voici néanmoins quelques idées qui devraient mettre tout le monde d’accord, quel que soit votre budget.

Julien Lambea
Écrit par Julien Lambea
Contributeur
Publicité

Trop vu, trop banal, pas assez bien choisi : le faux pas n’est jamais loin quand il s'agit d'offrir un cadeau à quelqu'un qui aime la mode. Rassurez-vous, on a fait le tri. Des valeurs sûres aux jolies idées bien senties, voici une sélection de cadeaux pensée pour mettre tout le monde d’accord, et à tous les budgets.

Noël 2025 : nos idées cadeaux pour les amateurs de mode

Pour ceux qui ont déjà tout : une bougie Rick Owens

Pour ceux qui ont déjà tout : une bougie Rick Owens
Pour ceux qui ont déjà tout : une bougie Rick Owens
© Rick Owens

Un cadeau périssable peut parfois laisser un souvenir impérissable, d’autant plus que le récipient en verre noir de cette bougie Rick Owens fera un très bel objet de décoration une fois son contenu entièrement consumé. De quoi s’initier tout en douceur au design d’intérieur, entre art déco et brutalisme, du créateur actuellement exposé au Palais Galliera…

Bougie Rick Owens, 190 € chez The Broken Arm

En savoir plus

Pour les frileux : un pull en cachemire Tricot

Pour les frileux : un pull en cachemire Tricot
Pour les frileux : un pull en cachemire Tricot
© Tricot

Pour des raisons de goût et de couleurs, il n’est jamais évident d’offrir un vêtement, mais une jolie pièce en maille restera toujours à propos au moment des fêtes (ce n’est pas une raison pour céder à la tentation du motif « pull de Noël », portable environ deux jours par an). Sans oublier que la nature extensible de la matière fait qu’on a (un peu) moins de chances de se tromper sur la taille.

 Pull à col rond en cachemire Tricot, 260 €

En savoir plus
Publicité

Pour les plus exigeants : une chemise Charvet

Pour les plus exigeants : une chemise Charvet
Pour les plus exigeants : une chemise Charvet
© Charvet

La légende (et Le Figaro) dit que Charvet fait les meilleures chemises du monde. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi même les femmes sont friandes de leurs chemises d’homme (Coco Chanel la première) et que ceux qui s’en connaissent en qualité sauront forcément apprécier ce cadeau venu tout droit de la place Vendôme.

Chemise Charvet, 635 € chez Mr Porter

En savoir plus

Pour les petits budgets : une belle paire de chaussettes Anonymous Ism

Pour les petits budgets : une belle paire de chaussettes Anonymous Ism
Pour les petits budgets : une belle paire de chaussettes Anonymous Ism
© Anonymous Ism

Les chaussettes ne sont pas qu’un réceptacle pour cadeau de Noël : elles peuvent aussi en constituer un très beau en soi, surtout si on prend la peine de les choisir correctement. Si certains font l’éloge des chaussettes rouges du Pape (et de Santa Claus ?), on recommandera aussi les paires fabriquées avec soin au Japon, un pays où l’on se déchausse plus qu’ailleurs.

Chaussettes Anonymous Ism, 23 € chez Centre Commercial

En savoir plus
Publicité

Pour les bibliophiles : un bon d’achat chez IDEA Books

Pour les bibliophiles : un bon d’achat chez IDEA Books
Pour les bibliophiles : un bon d’achat chez IDEA Books
© The GIFT Card

Offrir un livre est toujours une bonne idée, mais bien souvent un casse-tête, surtout quand le récipiendaire a déjà une grande bibliothèque. Plutôt que de risquer le doublon, offrez-lui un bon d’achat dans une librairie qui sait de quoi elle parle comme IDEA, où l’on peut trouver les tomes les plus rares et précieux dans un catalogue qui mêle art, mode et culture.

The GIFT Card, à partir de 30 £ chez IDEA Books

En savoir plus
Publicité

Pour les amateurs de streetwear : un hoodie Stüssy

Pour les amateurs de streetwear : un hoodie Stüssy
Pour les amateurs de streetwear : un hoodie Stüssy
© Stüssy

Le bon logo vaut parfois mieux qu’un long discours. Celui-ci ravira les amateurs de streetwear de 9 à 99 ans.

Hoodie Stüssy, 145 €

Publicité

Pour les fragrance-addicts : un parfum Dries Van Noten

Pour les fragrance-addicts : un parfum Dries Van Noten
Pour les fragrance-addicts : un parfum Dries Van Noten
© Dries Van Noten

Un parfum qui donne envie rien que pour son flacon — l’un des rares qu’on voudra garder une fois son contenu épuisé — mais aussi pour sa fragrance subtile et enivrante. De quoi faire mentir Alfred de Musset, auteur du vers « qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? ».

 Eau de parfum « Soie Malaquais » Dries Van Noten, 315 €

En savoir plus

S’il ne l’a pas déjà : une Detroit Jacket Carhartt WIP

S’il ne l’a pas déjà : une Detroit Jacket Carhartt WIP
S’il ne l’a pas déjà : une Detroit Jacket Carhartt WIP
© Carhartt WIP

Veste de travail aussi bien portée par les ouvriers que par les célébrités, la Detroit Jacket de Carhartt a fait ses preuves depuis des décennies, mais elle ne semble avoir jamais été aussi cool qu’en ce moment, à en croire les rues de certains arrondissements. Même quand la mode sera passée, il y a peu de chances que son futur propriétaire se lasse de l’arborer.
OG Detroit Jacket, Carhartt WIP, 249 €

Publicité

Pour les fashion girlies : des Tabi Maison Margiela

Pour les fashion girlies : des Tabi Maison Margiela
Pour les fashion girlies : des Tabi Maison Margiela
© Maison Margiela

Chaussures les plus convoitées de la planète mode, les Tabi Maison Margiela sont toujours une bonne idée, qu’il s’agisse de la première ou de la dixième paire…

Mary-Janes Tabi Maison Margiela, 990 €

Pour les amateurs de collab : t-shirt Petit Bateau x Miu Miu

Pour les amateurs de collab : t-shirt Petit Bateau x Miu Miu
Pour les amateurs de collab : t-shirt Petit Bateau x Miu Miu
© Petit Bateau x Miu Miu

Ce tee-shirt à rayures est confectionné en jersey côtelé, avec une coupe ajustée. Le motif rayé, directement issu des codes de Petit Bateau, est associé à l’approche mode de Miu Miu. Les logos brodés des deux maisons sont apposés de manière discrète sur le vêtement. Derrière son apparente évidence, la pièce raconte une collaboration précise, entre deux maisons fortes, et c’est justement ce subtil équilibre entre usage quotidien et geste mode qui en fait un choix juste.

Disponible à 495 € sur miumiu.com.
Publicité

Pour les Boss Ladies : un hoodie Sano x Personalities Studio

Pour les Boss Ladies : un hoodie Sano x Personalities Studio
Pour les Boss Ladies : un hoodie Sano x Personalities Studio
© Sano x Personalities Studio

Peut-être plutôt à garder pour soi (on ne vous jugera pas) : le hoodie « Twinnie Zip », l'une des pièces phares de la collaboration entre Sano et Personalities Studio. Une pièce zippée qui joue la carte du confort et du style sans effort, quelque part entre le vestiaire cool et l’objet désirable. Détail qui compte : le logo brodé sur la manche. 

Disponible à 220 € sur personalities-studio.com.

Pour marquer le coup : un sac Chanel

Pour marquer le coup : un sac Chanel
Pour marquer le coup : un sac Chanel
© Chanel

Sorti pour la première fois en février 1955 (comme son nom l’indique), ce sac a marqué l’histoire de la mode en incorporant une bandoulière, libérant ainsi les mains de sa porteuse. Soixante-dix ans plus tard, il est devenu une légende et reste toujours l’un des it-bags par excellence. De quoi constituer un cadeau idéal pour beaucoup de gens et, pourquoi pas, une forme d’investissement qui ne perdra pas de valeur d’après notre dernier calcul façon girl math…

Sac 2.55 Chanel, 10 300 €

Recommandé
    Vous aimerez aussi
    Vous aimerez aussi
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2025 Time Out England Limited et sociétés du groupe Time Out Group Plc. Tous droits réservés. Time Out est une marque déposée de la société Time Out Digital Limited.