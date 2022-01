Les spectacles les plus attendus de l'année 2022

Après avoir été adapté à la télévision, avec Romain Duris dans le rôle-titre, puis en bande dessinée par Luz, la série de romans phénomène de Virginie Despentes s’offre cette année un makeover théâtral… et pas des moindres. Derrière le projet ? Thomas Ostermeier, légende vivante du théâtre allemand, directeur de la Schaubühne à Berlin et grand amateur de littérature contemporaine française. Après s’être attaqué aux textes de Didier Eribon (Retour à Reims) et d’Edouard Louis (Qui a tué mon père, Histoire de la violence), le metteur en scène à l’esprit et à l’esthétique punk se penche sur l’œuvre radicale et désabusée de Despentes. Et cette nouvelle collaboration sonne presque comme une évidence. Sur la scène du Théâtre de l’Odéon, les comédiens de la Schaubühne incarneront la galerie de personnages marginaux et rocambolesques du premier tome de Vernon Subutex sur fond de musique live, signant ainsi une véritable lettre d’amour à la musique rock, avec la crise du disque en toile de fond.