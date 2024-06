En temps normal, Venise est déjà magique. Il suffit de s’écarter un peu de l’axe Rialto - Saint-Marc pour se retrouver à déambuler dans des ruelles désertes et se faire un torticolis à force d’admirer façades, canaux et tranches de vie vénitienne (il y a donc des gens qui habitent cette ville !). Mais durant la Biennale d’art contemporain, on flirte avec le divin. Les palais se muent en galeries éphémères toutes plus incroyables les unes que les autres, on peut visiter les fascinants bâtiments rénovés de l’Arsenal, la cité ressemble à un vernissage permanent… Bref, on en prend encore plus plein les yeux. Et pour mieux en profiter, on vous a sélectionné 7 plans à faire en ville durant la Biennale avec en prime trois spots arty immanquables !