50 endroits incontournables à visiter au moins une fois en France

Paris est magique ? Attendez de voir la maison mère ! N’ayons pas peur de le dire : la France est l’un des plus beaux pays du monde ! Et pour être honnête, on doute qu’il soit possible de connaître tous ses recoins en une seule vie. Ici, on a décidé de jouer la carte du dépaysement, excluant les escapades parisiennes et plus globalement tout ce qui a trait à l'urbain. Seule exception ? Le château de Versailles et ses jardins. Pour le reste, on a bourlingué dans toutes les régions, outre-mer compris, pour réunir les 45 lieux les plus iconiques du pays, entre littoral sauvage, montagnes sculpturales et endroits paradisiaques. Vous aviez besoin d’un dossier clés en mains pour choisir votre prochaine destination de vacances en France ? Il est là.