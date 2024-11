Est-il possible de faire un guide de Marrakech sans citer la Mamounia ? L’illustre hôtel s’est refait une beauté il y a une poignée d’années en s’acoquinant avec le duo Patrick Jouin et Sanjit Manku, à la tête de l’agence Jouin Manku. Le monstre à deux têtes a foutu un bon coup de frais à la bâtisse, jonglant en permanence entre le design ultra-contemporain et l’artisanat traditionnel marocain. Verdict ? C’est d’la bombe bébé ! Passé l’imposante entrée et les sourires du préposé, un élégant lobby se découvre dans lequel chaque porte dévoile un magnifique terrain de jeu. Parmi eux : le Churchill et son bar massif où boire des cocktails au champagne tout en élégance et précision dans une ambiance de boudoir so british ; le cinéma où grailler du pop-corn Pierre Hermé – tout en se rappelant que c’est ici qu’Alfred Hitchcock a tourné L'homme qui en savait trop ; la piscine intérieure et son style arabo-mauresque, où rentrer le ventre et faire exploser ses likes Insta ; le bassin extérieur, tellement énorme qu’il vous faudra trois poumons pour faire un aller-retour ; et ce luxuriant jardin de 8 hectares abritant oliviers centenaires, palmiers au garde à vous et potager bio – avec l’Atlas en toile de fond, le spectacle est grandiose ! Côté hébergement, les suites sont spacieuses et soignées, avec salle de bains en marbre, salon marocain écarlate, moquettes douillettes et balcons avec vue sur jardin… Finalement, seul le resto asiatique – pourtant signé Jean-Georges Vongerichten – nous fera gentiment descendre de notre nuage… La prochaine fois, on testera le marocain !

Avenue Bab Jdid، Marrakesh.

Téléphone : +212 5243-88600