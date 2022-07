10 000 photos vintage de Paris désormais accessibles gratuitement

Un article cliché. La semaine dernière, la Commission du Vieux Paris, cette entité qui veille sur la valorisation du patrimoine de la capitale, a mis en ligne une carte interactive sur laquelle ont été géolocalisées plusieurs milliers de photos en noir et blanc – aux alentours de 10 000 – prises à Paris entre 1916 et les années 1970.

L'origine de ces clichés remonte à 1916, quand la commission s'est lancée dans un recensement photographique des édifices ayant intérêt à être conservés, initiant la création d'un « Casier artistique et archéologique ». Au fil des années, des photographes arpentent la ville, font clic-clac un peu partout, produisant d’abord des photos sur plaque de verre avant de passer au négatif. Répertoriées, classées, les photos ont été numérisées au début de cette année dans un programme en partenariat avec le CNRS.

Honnêtement, la carte est assez simple et c’est plaisant de pouvoir bourlinguer dans le vieux Paris, d’apercevoir des bâtiments encore debout ou disparus, de rentrer dans des cours d’immeuble et certains monuments. On peut chercher par adresse ou en sautant à l'aveugle entre les différents lieux photographiés. Vous y verrez notamment le faubourg Saint-Denis avec des calèches (et sans bières à 3 €), les chemins de fer de la petite ceinture et des photos des grilles de la place des Vosges avant qu’elles n’apparaissent sur la pochette d’un album de Tame Impala.