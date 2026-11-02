Les meilleurs bars à bières de Paris

Quelle vibe ? Un troquet à l'ancienne (mobilier Formica, 421 à dispo, musique pop soul), installé à trois longueurs de sous-bock du canal. Voilà un petit bijou de bar où il fait bon se retrouver en bande mais aussi y débouler en solo pour profiter de l'accueil bonhomme de son taulier, Nicolas Netter. Depuis son petit comptoir, le barbu rigolard défouraille anecdotes sur Michèle Torr (mais oui), bouteille de shōchū du fond du frigo et surtout mousses artisanales de compétition choisies avec amour.
Boire quoi ? Au menu des douze becs chromés ce soir-là : formidable american IPA aux houblons mosaic et HBC 431 de chez Kernel, tout en rondeurs (5,50 € le demi), ou Eroica des Français de Piggy Brewing, funambule entre acidulé et fruité (5 €). Pour les amateurs de bizarre, le frigo déborde de canettes chamarrées : Iron Brewery au litchi (8 €) ou Hera, pale ale des Australiens Alpha Delta (7,50 €)…
Où ? 60 rue de Lancry, Paris 10e.
Quand le palais réclame une bière originale, à l’amertume ciselée, aux notes ou à la couleur étonnantes, bref quand vous recherchez un malt pour un bien, il faut aller consulter un spécialiste dans un bar à bières. Tout va bien : on a sélectionné nos adresses favorites pour boire une bière artisanale de qualité à Paris. Nos préconisations intègrent autant le nombre de brasseries représentées à la tireuse que la qualité de l’accueil, les explications du taulier ou la fréquence de renouvellement du menu. Santé !
Parlez-vous bière ?
Quelques éléments de langage pour décoder les ardoises des bars.
Lager ou pils : la blonde classique et légère issue de fermentation basse (levure active à 10 °C).
Pale ale : blonde voilée obtenue par fermentation haute (levure active à 20 °C) et élaborée à base de malts spéciaux.
India pale ale (IPA) : bière blonde très amère liée à l'utilisation de houblon lors du brassage.
Stout ou porter : une bière noire, de fermentation haute, brassée avec des céréales torréfiées.
Sour : bière acide, très peu amère, issue de fermentation spontanée.