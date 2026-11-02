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Paris

Bière
© Elevate
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Les meilleurs bars à bières où faire le plein de houblon à Paris

Ce soir, c'est soirée mousse avec ce qui se fait de mieux en bars à bières à Paris.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeur: Houssine Bouchama
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Quand le palais réclame une bière originale, à l’amertume ciselée, aux notes ou à la couleur étonnantes, bref quand vous recherchez un malt pour un bien, il faut aller consulter un spécialiste dans un bar à bières. Tout va bien : on a sélectionné nos adresses favorites pour boire une bière artisanale de qualité à Paris. Nos préconisations intègrent autant le nombre de brasseries représentées à la tireuse que la qualité de l’accueil, les explications du taulier ou la fréquence de renouvellement du menu. Santé !

Parlez-vous bière ?

Quelques éléments de langage pour décoder les ardoises des bars.

Lager ou pils : la blonde classique et légère issue de fermentation basse (levure active à 10 °C).
Pale ale : blonde voilée obtenue par fermentation haute (levure active à 20 °C) et élaborée à base de malts spéciaux.
India pale ale (IPA) : bière blonde très amère liée à l'utilisation de houblon lors du brassage.
Stout ou porter : une bière noire, de fermentation haute, brassée avec des céréales torréfiées.
Sour : bière acide, très peu amère, issue de fermentation spontanée. 

Les meilleurs bars à bières de Paris

Carburant

  • Bars à bières
  • Canal Saint-Martin
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Carburant
Carburant
Edouard Caupeil

Quelle vibe ? Un troquet à l'ancienne (mobilier Formica, 421 à dispo, musique pop soul), installé à trois longueurs de sous-bock du canal. Voilà un petit bijou de bar où il fait bon se retrouver en bande mais aussi y débouler en solo pour profiter de l'accueil bonhomme de son taulier, Nicolas Netter. Depuis son petit comptoir, le barbu rigolard défouraille anecdotes sur Michèle Torr (mais oui), bouteille de shōchū du fond du frigo et surtout mousses artisanales de compétition choisies avec amour.
Boire quoi ? Au menu des douze becs chromés ce soir-là : formidable american IPA aux houblons mosaic et HBC 431 de chez Kernel, tout en rondeurs (5,50 € le demi), ou Eroica des Français de Piggy Brewing, funambule entre acidulé et fruité (5 €). Pour les amateurs de bizarre, le frigo déborde de canettes chamarrées : Iron Brewery au litchi (8 €) ou Hera, pale ale des Australiens Alpha Delta (7,50 €)…
Où ? 60 rue de Lancry, Paris 10e.

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La Dérive

  • Bars à bières
  • 10e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Dérive
La Dérive
© Antoine Besse

Quelle vibe ? Quatre associés venus du monde de la brasserie et de la cuisine ont ouvert le brewpub de leurs rêves à Belleville avec microbrasserie sur place et déco de loft chaleureux à base de briques apparentes, mur de vinyles et appliques en plexi orange.

Boire quoi ? Une dizaine de bières artisanales. Certaines sortent des cuves en sous-sol comme cette Nouvelle-Angleterre, une hazy IPA joliment acidulée (4,5€ le demi), d'autres viennent de de brasseurs amis à l’image de la London Black, une stout noire comme la nuit fabriquée par les Londoniens d’Anspach & Hobday. Et pour éponger ? des petites assiettes bien troussées.

Où ? 38 rue de Sambre-et-Meuse, Paris 10e

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Microbrasserie Balthazar

  • Bars à bières
  • Ménilmontant
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Microbrasserie Balthazar
Microbrasserie Balthazar
© Antoine Besse

Quelle vibe ? En 2017 Florian Namias, ancien ingénieur du son devenu ingénieux du malt a investi ses économies et un ancien bazar de Ménilmontant pour y poser cuves et comptoir. Côté déco de ce vaste bar à bières, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin (avec quand même du papier peint en pages de BD et une façade peinte par Da Cruz). Balthazar compte plutôt sur la chaleureuse atmosphère apportée par les habitués et sa maxi terrasse.

Boire quoi ? Les becs délivrent une demi-douzaine de bières dans toutes les teintes, brassées sur place : efficace blonde de soif « Menilmuche » (6,50 € la pinte), gouleyante New England India Pale Ale « Grand Chevalin » pas trop houblonnée (8,50 €), mais aussi, pour les amateurs de fruit : sour à la framboise ou blanche aux agrumes…

Où ? 90 boulevard de Ménilmontant, Paris 20e

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Bar Gallia

  • Bars à bières
  • Paris et sa banlieue
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bar Gallia
Bar Gallia
© Gallia

Quelle vibe ? Entre le labo où s’élaborent les futures mousses et les hautes cuves d’inox (qui se visitent), le bar Gallia apparait comme un joyeux bric à brasse, déglingué mais réjouissant. On peut se poser au choix dans l’agréable cour pavée garnie de tables et de tonneaux colorés pour siroter à la fraiche (aux beaux jours c’est une terrasse exceptionnelle), dans la salle principale au plus près des animations ou dans le réfectoire un peu bordélique entre cuisine et flipper.

Boire quoi ? Au programme onze bières maison (autour de 5€ le demi), traductions liquides de la créativité houblonnée du brasseur Gabriel Frelet, ancien de Fauve : ronde ambrée au miel de sarrasin ; rafraichissante sour ananas coco ou une étonnante version fruit de la passion d’une New England Indian Pale Ale…

Où ? 35 rue Méhul, 93500 Pantin

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Supercoin

  • Bars à bières
  • 18e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Supercoin
Supercoin
© Antoine Besse

Quelle vibe ? Le nom ne trompe pas ! Le Supercoin tient vraiment un super coin de rue dans le 18e avec une terrasse royale sur un bout de chaussée sans voiture. Dans une déco de bistrot parigot (son ancienne vie), ce rendez-vous d’habitués s’affirme comme un chouette bar à bières artisanales et méga locales. Et pour éponger ces mousses de caractère ? Une salivante offre de sandwichs maison.

Boire quoi ? Le casting des huit becs est inscrit à la craie sur un tableau et change tout le temps mais en ce moment pourquoi ne pas tenter une MYOP, brumeuse NEIPA créée dans le 19e par la Brasserie de l’Etre.

 Où ? 17 rue Boinod, Paris 18e.

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Kilomètre Zéro

Kilomètre Zéro
Kilomètre Zéro
© DR

Quelle vibe ? Un grand bar orange et bois, monté par cinq associés venus de l’informatique. Comme le nom et les grandes cuves en inox l’indiquent, ici, on brasse sur place les bières bues sur les tabourets en drêche (un résidu des céréales de bière aggloméré). Et si le brassin maison se fait attendre, les six becs s’ouvrent à des copains brasseurs artisanaux. Outre les mousses, Kilomètre Zéro propose une petite restauration (frites, planche, galette, camembert rôti) et une programmation qui mixe quiz et concert folk pour une faune de vingtenaires ravis.

Boire quoi ?La Brèche, bière maison, une pale ale douce comme un agneau sortant de chez le coiffeur, ou la Mica brassée par Spore, une brune subtilement caramélisée. Les lascards vont par ailleurs multiplier les bières brassées sur place.

Où ? 39 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris

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La Liquiderie Bar

  • Bars à bières
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Liquiderie Bar
La Liquiderie Bar
La Liquiderie Bar

Quelle vibe ? Téma ces tireuses ! On ne voit qu’elles à peine arrivé à la Liquiderie, coolosse cave à manger qui a osé le dépouillement indus’ (béton ciré, néons blancs et mobilier ferreux) au milieu des bouis-bouis à bo bun et néons en mandarin (à Belleville, quoi).
Boire quoi ? Vingt becs chromés qui débitent 15 bières artisanales mais aussi – surprise – des vins nature dûment sélectionnés par Julien Maillet, exigeant taulier de la Liquiderie Cave. Parmi les binouzes testées ? Cette délicate et florale Icauna, pale ale signée Popihn (4 € le demi). Mais attention ! Les TTO incessants (« Tap Take Over » : brasseurs invités) font tourner le menu plus vite qu’un artiste russe des dick pics de candidat.
Où ? 7 rue de la Présentation, Paris 11e.

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L'Atalante

  • Bars à bières
  • Jaurès
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
L'Atalante
L'Atalante

Quelle vibe ? Une fat terrasse les pieds dans l'eau, une vingtaine de tireuses, un bar de 8 mètres de long : rien à dire, en matière de bar à binouzes cool, l'Atalante se pose un peu là. Ancré à deux enjambées de la bonne pizzeria Simonetta et en face des Bancs publics, non loin du parc de la Villette, ce paquebot baigné de lumière (merci les grandes baies vitrées) attire une faune de chilleurs de première. 
Boire quoi ? La carte des pressions change en permanence : fraîche Hoppy pale ale de la microbrasserie française Coconino, gueuze vivante des Belges de Tilquin… Mais aussi un tropisme assez marqué pour le UK !
Où ? 26 quai de la Marne, Paris 19e.

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Paname Brewing Company

  • Bars à bières
  • Jaurès
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Paname Brewing Company
Paname Brewing Company
© EP / TOP

Quelle vibe ? Gentrification oblige, l'arrivée de la Paname Brewing Company (après celle du très coquet Pavillon des canaux) semble avoir sonné définitivement le glas de l'époque Stalin-crade ! Inaugurée début juin 2015, cette adresse baignée de soleil brasse la bière les pieds dans l'eau, dans une déco qui a franchement de la gueule (murs en briques, grandes tables en bois, bar XXL et maxi-cuves de brassage apparentes).
Boire quoi ? Pour notre soirée mousse, on s’est laissé tenter par une bien fraîche Œil de Biche, une pale ale à 4,6 % brassée façon west coast avec du "houblon fruité et résineux" (en bouteille 5,50 €). Mais aussi une Casque d'Or, fine et dorée à 4 € le demi.
Où ? 41 quai de la Loire, Paris 19e.

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Les Cuves de Fauve

  • Bars à bières
  • Charonne
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Les Cuves de Fauve
Les Cuves de Fauve

Quelle vibe ? Un lieu hybride, à la fois microbrasserie, bar et bistrot, dans le bas de la rue de Charonne. La déco indus' envoie et derrière le bar, on retrouve les stars : les gros fûts en inox car oui, la binouze est brassée ici ! À la carte, 16 bières pression et une quinzaine d’assiettes gourmandes, qui varient selon l’humeur du chef. 
Boire quoi ? À la carte, on trouve la Bon Esprit, une pils allemande très légère et rafraîchissante aux notes de fruits blancs. Pour les invétérés d’amertume, foncez goûter la Coup d’éclat, une IPA dont les saveurs de fruits tropicaux explosent en bouche.
Où ? 64 rue de Charonne, Paris 11e.

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Octopussy

  • Epinettes
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Octopussy
Octopussy
© DR

Quelle vibe ?  Derrière son blaze qui évoque plus un film de série Z ricain des années 70 qu’un épisode de la saga 007 (comme quoi, Roger Moore nous étonnera toujours), l’Octopussy dégaine un concept simple et efficace : amener un peu de l’esprit rock de Ménilmontant ou d’Oberkampf dans un quartier qui en avait bien besoin. Parce que près du métro Guy Môquet, passé une certaine heure, vous ne trouviez pas beaucoup d’adresses accueillantes où boire un énième et dernier verre. Ni même un lieu coolos pour prendre l’apéro – pour ça, il fallait marcher autour de la place de Clichy. Mais ça, c'était avant.
Boire quoi ? Une belle carte de bières (Bellerose, La P’tite Sœur, Bap Bap, Brooklyn Lager, Punk IPA, environ 4 € le demi). Mais chez Octopussy, on brasse aussi sa propre mousse : l’Octomouss (pale ale, blanche etc.).
Où ? 22 rue de la Jonquière, Paris 17e.

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Mikkeller Bar

  • Bars à bières
  • SoPi (South Pigalle)
  • prix 2 sur 4
  • 3 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mikkeller Bar
Mikkeller Bar

Quelle vibe ? C’est en plein cœur du 9e arrondissement, dans un ancien PMU un peu crado, que la fine équipe de Mikkeller a posé ses valises remplies de fûts houblonnés. Aujourd’hui, les petits bonshommes dessinés par l’Américain Keith Shore font le tour du monde. Dernière halte : la rue de Rochechouart. Alors, on s’ambiance chez Mikkeller ? Le doute est permis. Ici, c’est plutôt cosy-chill-chic qu’afterwork anarchique. Une petite dizaine de tables et chaises en bois brut, un escalier en colimaçon rose, du parquet en bois… C’est épuré et propret.
Boire quoi ? Côté binouzes, c’est la folie ! Une belle sélection de bouteilles et 20 becs rutilants pour ravir tous les palais, des amateurs de lager aux adeptes d'IPA. Petit coup de cœur pour la Hôtel Henri (8 € les 40 cl), une saison aux notes de fruits jaunes bien mûrs, de foin, moins amère et plus goûtue.
Où ? 32 rue de Rochechouart, Paris 9e.

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Brussels Beer Project Pigalle

  • Bars à bières
  • Saint-Georges
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Brussels Beer Project Pigalle
Brussels Beer Project Pigalle

Quelle vibe ? A chaque virée au Plat Pays, on en ramenait des caisses entières. Imaginez notre joie quand on a appris l’inauguration de ce bar à Pigalle, ouvert 7/7 et servant à la pression les binouzes belges microbrassées aux étiquettes arc-en-ciel, dans une déco plutôt stylée (pierre grattée et tuyaux en métal apparents, comptoir central designé sur mesure par Bram Spruit, avec tireuses immaculées en lévitation…)
Boire quoi ? Parmi la douzaine de références, on retrouve les six cuvées de la gamme permanente, dont la Grosse Bertha (une blanche qui passe crème) ou la Babylone (première bière brassée à partir de pain frais recyclé). Mais aussi six bières pop-up en rotation régulière.
Où ? 1 rue de Bruxelles, Paris 9e

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La Robe et la Mousse

  • Bars à bières
  • Odéon
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Robe et la Mousse
La Robe et la Mousse
© La robe et la mousse

Quelle vibe ? Le compromis de la qualité, c’est le pari de La Robe et la Mousse, digne cousin de La Fine Mousse. Qui, après avoir arrosé le 11e, jumpe de l’autre côté de la rive pour se poser du côté d’Odéon, ramenant dans sa besace 16 références à la pression (dont pas mal de franciliennes) et deux pompes servant de la cask (une tireuse où il n'y a pas de gaz qui pousse la bière). 
Boire quoi ? Ce soir-là, rencontre concluante avec la mousse. Comme la Double Fat, une double IPA, légère en amer mais radieuse en goût avec une fraîcheur qui accroche en bouche. Ou une Baden Power Whisky, une impériale stout de la brasserie O’Clock qui imprègne le palais, avec des notes de chocolat torréfié et de whisky.
Où ? 3 rue Monsieur-le-Prince, Paris 6e.

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Hoppy Corner

  • Bars à bières
  • Sentier
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hoppy Corner
Hoppy Corner
© Rich Vossler Photography

Quelle vibe ? Oubliez les négociants en textile et les marchands de tissu : le Sentier devient depuis quelques années un haut lieu de la soif et de la gastronomie. Côté mousse, notre chouchou s'appelle Hoppy Corner, un génial bar total craft, dans une déco de bon pub anglais, qui référence une quinzaine de bières à la pression avec des prix allant de 5,50 € la pinte (une blonde pilsner de base) à 8,20 € (pour les bières les plus pointues).
Boire quoi ? Un large choix mélangeant brasseries réputées classiques et trouvailles plus originales comme, au hasard : une Chouffe triple, une Breakfast stout au goût de café signée Siren Craft Brew, une Extra Special Bitter danoise, une IPA des Brasseurs du Grand Paris, une pilsner estampillée Birrificio Del Ducato et une Red Ale de chez Brewdog.
Où ? 34 rue des Petits-Carreaux, Paris 2e.

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Le Bar fondamental (LBF)

  • Bars à bières
  • Abbesses
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Bar fondamental (LBF)
Le Bar fondamental (LBF)
Le Bar Fondamental (LBF)

Quelle vibe ? Le cadre : une ruelle de Pigalle peuplée de clubs et sex-shops. Le rade : LBF aka Le Bar Fondamental, dernier-né de la Brasserie Fondamentale. Derrière le comptoir circulaire, quinze choix de pressions (maison ou non), à siroter dans une ambiance tamisée, à la lumière de petites bougies et au rythme de classiques remixés, le tout sous un toit feuillu. Idéal pour un date Tinder !
Boire quoi ? La bière brassée et fermentée sur place… A condition de pointer le bout de son nez au bon moment en raison des quantités limitées.
Où ? 6 rue André-Antoine, Paris 18e.

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