Les meilleurs bars à bières de Paris

Quelle vibe ? Boissons éclectiques et révolutionnaires… Ce nom particulièrement long ne tient même pas sur la devanture noire de l’un des plus petits bars de Paris ! Il faut se contenter de l’acronyme : BEER. Du coup, vous vous en doutez, dans cette mini-salle à poutres apparentes et colombages, on distille l’amour de la bonne bière artisanale (qui, on le sait, ne se mesure pas en mètre carré).

Boire quoi ? Pour nous guider dans la jungle des nouvelles brasseries, nous faisons confiance à Kylian, hyperdisponible et pédago derrière son microcomptoir. Il explique, fait goûter, conseille même (et surtout !) les plus noobs en houblon. Ce soir-là, on opte pour une stout Midnight Expresso des Français Piggy Brewing Company (8,50 €) plus caféinée que votre bol du matin.

Où ? 3 rue de la Forge-Royale, Paris 11e.