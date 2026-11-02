Les meilleurs bars à bières de Paris

Ce soir, c'est soirée mousse avec ce qui se fait de mieux en bars à bières à Paris.

Quand le palais réclame une bière originale, à l’amertume ciselée, aux notes ou à la couleur étonnantes, bref quand vous recherchez un malt pour un bien, il faut aller consulter un spécialiste dans un bar à bières. Tout va bien : on a sélectionné nos adresses favorites pour boire une bière artisanale de qualité à Paris. Nos préconisations intègrent autant le nombre de brasseries représentées à la tireuse que la qualité de l’accueil, les explications du taulier ou la fréquence de renouvellement du menu. Santé !

Parlez-vous bière ?

Quelques éléments de langage pour décoder les ardoises des bars.

Lager ou pils : la blonde classique et légère issue de fermentation basse (levure active à 10 °C).

Pale ale : blonde voilée obtenue par fermentation haute (levure active à 20 °C) et élaborée à base de malts spéciaux.

India pale ale (IPA) : bière blonde très amère liée à l'utilisation de houblon lors du brassage.

Stout ou porter : une bière noire, de fermentation haute, brassée avec des céréales torréfiées.

Sour : bière acide, très peu amère, issue de fermentation spontanée.