10 piscines trop belles en extérieur pour faire un plouf à Paris et en banlieue cet été

Ça y est, après des semaines d'incantations, de sacrifices et de danses du Soleil, l’été est arrivé ! Bien sûr, après l’avoir tant désiré, toutes les Parisiennes et Parisiens vont se mettre en quête d’un peu de vert – pour les parcs, c’est par là – et d’un bassin où se tremper les miches. Alors, pour associer barbotage et bronzage, on vous a listé les plus belles piscines extérieures ou découvertes à Paris et en banlieue ! Un dossier en chlore massif.

Piscine de la Butte-aux-Cailles

Une des rares piscines classées de Paris. La piscine de la Butte-aux-Cailles, bâtie en 1922 par l’architecte Louis Bonnier, fait figure d’ancêtre en matière de baignade. Sa façade en brique rouge évoque le style Art nouveau alors qu’à l'intérieur, son plafond voûté et ses grandes arches lui donnent des allures plus ecclésiastiques. Bonheur : l’eau y est naturellement chaude car elle provient de puits artésiens. Rénovée au début des années 2010, cette piscine rutilante propose un bassin intérieur de 33 mètres de long ainsi qu’un bassin outdoor de 25 mètres accessible toute l’année à l’atmosphère hors du temps. Un espace extérieur où l’on trouve également un solarium et une pataugeoire. Allez, bonne brasse.



Où ? 5 place Paul Verlaine, Paris 13e

Piscine Joséphine Baker

Ouverte en 2006 et rappelant – un peu – les mythiques bains flottants Deligny coulés en 1993, la piscine flottante Joséphine-Baker accueille les barboteurs en face de Bercy, non loin de la bibliothèque François-Mitterrand. Si ses mensurations sont des plus classiques (25 mètres de longueur en plus d’une pataugeoire de 50 mètres carrés), sa verrière amovible rendra (surtout l’été) vos longueurs bien plus douces. Aux beaux jours, on appréciera aussi le solarium de 500 mètres carrés avec transats. Au-delà de son aspect flottant, la piscine Joséphine-Baker propose une kyrielle d’activités. Le hic de Baker, c’est que sa belle gueule attire le monde. Un conseil : évitez les jours d’affluence, et venez en dehors des heures de pointe.

Où ? Quai François Mauriac, Paris 13e

Piscine Molitor

C’est ici qu’est né le bikini (1946) et qu’ont été organisées certaines des rave parties les plus cultes de Paris. Passé de piscine municipale à temple de l’underground et du street art, Molitor joue depuis quelques années la carte du resort derrière son impressionnant monolithe couleur jaune moutarde. Au menu de cet hôtel taillé pour le staycation sportif ? Un spa Clarins, une salle de sport, un club de yoga, un rooftop avec, bien sûr, une impressionnante piscine extérieure de 48 mètres de long. Si cette dernière est chauffée (28 degrés), vous pouvez aussi opter pour la piscine intérieure. Côté accessibilité, fini les free parties, seuls les clients de l'hôtel, les membres du Club Molitor et les personnes ayant réservé au spa (à partir de 310 € le massage) pourront y tremper les orteils. Attention au coup de chaud sur la CB.

Où ? 2 avenue la Porte-Molitor, Paris 16e



Piscine Annette K

La natation sur Seine se fait un prénom à Paris ! La barge Annette K, en hommage à la nageuse militante – notamment pour le port du maillot féminin – et actrice Annette Kellermann, amarrée au port de Javel dans le 15e, propose une piscine flottante sur le fleuve avec bassin chauffé de 50 mètres de long et trois couloirs de nage à ciel ouvert. On peut donc crawler sous le cagnard puis se sécher dans le solarium dans une ambiance balnéaire assez unique à Paris. Le bassin est accessible à tous (16 € en semaine / 21 € le week-end tout de même) mais comme au Silencio, seuls les abonnés sont certains d’entrer en cas d’affluence.

Où ? Port de Javel bas, Paris 15e

Piscine Georges Vallerey

La piscine Georges-Vallerey a rouvert ses lignes au public le 17 avril après deux ans de rénovation. Et quand on parle de mythe, on n’exagère pas : c’est ici, il y a cent ans, lorsqu’elle s’appelait encore la piscine des Tourelles, que se sont déroulées les épreuves de natation des JO de Paris 1924, marquées par trois ploufs dorés de Johnny “Tarzan” Weissmuller. On y redécouvre le grand bassin de 50 mètres – cerclé de gradins bétonnés rougeoyants – toujours modulable à 37,5 mètres ou en deux fois 25 mètres, avec goulettes rénovées pour, nous dit-on, une meilleure acoustique, et des anneaux olympiques lumineux en déco ! Et surtout, on retrouve une nouvelle version du toit amovible dont l’ancienne charpente de 25 tonnes de bois datant des années 1980 a été en partie utilisée pour usiner la nouvelle signalétique ainsi qu’une partie du mobilier des vestiaires. Ça sent l’embouteillage dans les couloirs de nage !

Où ? 148 avenue Gambetta, Paris 20e.

Note : la piscine sera fermée à partir du 11 juillet pour les entraînements olympiques.

Château de Villers-le-Mahieu – Les Maisons de Campagne

Vous n’avez pas de maison de campagne ? Pas grave, il y a Maisons de Campagne ! Aménagés par le groupe Les Hôtels (Très) Particuliers, ces deux gîtes en or massif accueillent les Parisiens en manque d’herbe dans d’anciens châteaux yvelinois. A partir du 4 juillet, le château de Villiers-le-Mahieu ouvre sa piscine et son domaine avec une offre à la journée (hors week-end) clinquante. Contre 95 €, vous pourrez tremper vos miches dans le bassin extérieur et profiter de toutes les activités (vélo, pétanque, balade en barque). Et pas besoin d’amener le pique-nique, la graille est incluse avec un buffet le midi, un quatre-heures et des boissons à volonté (alcool compris) toute la journée ! Une formule brunch est aussi à signaler le dimanche. Clairement mieux qu’une maison de campagne à soi.

Où ? Rue du Centre, 78770 Villiers-le-Mahieu

Piscine Georges Hermant

A la pointe nord-est de Paris se déplie l’une des plus attrayantes piscines de la capitale. Depuis 1972, la bassin Georges Hermant y trône avec son intriguant vélum, une toile immense qu’on ôte une fois l’été venu. Les visiteurs peuvent alors profiter d’un bassin de 50 mètres de long sur 20 de large à l’air libre – sectionné en deux selon les créneaux. Mais aussi de larges bordures pour s'alanguir sur sa serviette. On y retrouve aussi tout un tas d’activités comme de la plongée avec une fosse dédiée, de l’aquagym ou de l’aquatonic... Pouce en l'air !



Où ? 8-10 rue David d’Angers, Paris 19e



Piscine Keller

Construite dans les années 1960, la piscine Keller a été intégralement rénovée en 2008. Elle en a profité pour se refaire une beauté niveau vestiaires mais aussi en termes de traitement de l'eau, en remplaçant le chlore traditionnel par de l'ozone. Toujours pourvue de son bassin olympique de 50 mètres de long, la piscine Keller a été agrémentée d'un précieux toit ouvrant – parfois capricieux, laissant le soleil se faufiler entre les tours du quartier… Magique ! A noter que le bassin est, selon les sessions, segmenté en deux bacs de 25 mètres. La plaquette mentionne également une palanquée d’activités, entre aquafitness, aquarun ou aquacycling.

Où ? 14 rue de l’Ingénieur Robert Keller, Paris 15e

Hôtel Mob House

Après le MOB Hôtel, voici la MOB House, sa V2 quatre-étoiles designée par Philippe Starck et implantée au pied des puces de Saint-Ouen. Dans ce lieu pensé pour les portefeuilles un peu plus épais, la piscine chauffée de 100 mètres carrés attire plus d’un curieux dans le quartier, et nous donnerait presque envie de poser définitivement nos valises à Saint-Ouen. Le plan ? Réserver son day pass (moyennant 150 € tout de même) sans passer par une résa à l’hôtel. Ce dernier vous donnera accès (en semaine) à votre transat les pieds dans l’eau, mais aussi à l’intégralité de l’espace fitness, pour effacer ce burger steak-comté que vous venez de vous envoyer au resto de l’hôtel.

Où ? 70 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen

Piscine Roger Le Gall



Sous le vélum, cette immense toile amovible, on découvre un grand bac de 50 mètres découvert par beau temps avec, outre les lignes traditionnellement dédiées à certains types de nage (crawl, brasse, etc.), un large couloir pour les nageurs moins expérimentés. Aussi au menu l’été, une terrasse accueillant plusieurs chaises longues et un (petit) coin de verdure. Deux choses à signaler : un autre bassin de 25 mètres existe mais n’est accessible qu’aux scolaires et aux licenciés du club résident ; et plusieurs soirs par semaine, l'Association des naturistes de Paris, club sportif créé en 1953 et affilié à la Fédération française de natation, organise des soirées naturistes. Ou comment vivre sa passion pour la nage dans le plus simple appareil.

Où ? 34 boulevard Carnot, Paris 12e.