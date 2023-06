Imaginez une piscine tout en rondeur, dans laquelle on n'aurait plus peur de traverser le pédiluve ? Bienvenue à Aquazena, la piscine d'Issy-les-Moulineaux, paquebot imaginé par les architectes Salwa et Selma Mikou, bien épaulés par Laurence Dujardin, spécialiste ès feng shui. Avec, au programme, quelques transats qui jonchent la partie détente, trois bassins – dont un maousse de six couloirs où se baigner dans une eau chauffée à 28 degrés – et, au fond, à quelques brasses du pôle maîtres-nageurs, un aquarium où coller son nez. Feng shui oblige, la piscine se veut particulièrement lumineuse : larges fenêtres aux angles arrondis, puits de lumière… Vous vous sentez à l'extérieur et c'est normal ! On ajoute à cela un traitement du bruit via des aérations intelligentes, un espace hammam et spa, un solarium XXL et quelques cours d'aquabiking…

Où ? 40-144 promenade du verger, 92130 Issy-les-Moulineaux