10 soirées qui vont animer les pistes de danse parisiennes en février 2024

Février a beau être le mois le plus court de l’année – mais aux nuits encore très longues –, il n’en reste pas moins sacrément bien garni en soirées immanquables. On est allé renifler toutes les progs des clubs de la capitale pour n’en lister que la crème, toutes sonorités confondues, entre reggaeton 2.0, techno ou hip-hop old school. A vous les entrechats !

Reggaeton Gang Fusion

Dans le grand océan du revival reggaeton parisien, Perreo Supremo surfe sur le haut de la vague ! Mis en selle en 2022 par la programmatrice de la Machine Anaco et la chorégraphe Carla Naté, le collectif s’est donné comme mission de mettre un coup de projo sur les scènes reggaeton contemporaines, enquillant les fêtes suaves où la danse compte autant que la musique. Pour cette cuvée, le collectif s’acoquine de nouveau avec Fumaça Fluxo, une soirée ascendant baile funk.

Quand ? samedi 3 février 2024.

Où ? Machine du Moulin Rouge, 90 boulevard de Clichy, Paris 18e.

Combien ? à partir de 15 € (Billetterie ici).

Extramostra à la Boule Noire

Un an et demi après avoir remis ses nuits au goût du jour, la Boule Noire va de nouveau ouvrir en nocturne. Ce vendredi 2 février, la piste de la petite salle de Pigalle verra convoler le label parisien Lowless et le festival de niche barcelonais Mostra. Chacun va convier ses poulains (Timnah, Hewan Aman, Alcachofa) pour une ambiance globale entre ambient, break, trance et dub. Boule jaune pour cette soirée.

Quand ? vendredi 2 février 2024.

Où ? Boule Noire, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? à partir de 13,19 € (Billetterie ici).

© Ella Herme

Weekend Dure Vie au Rex Club

Février bien garni pour Dure Vie. Après s’être expatriée à Londres le 2, l’agence/média squattera le Rex pendant tout un weekend avec un casting de haute tenue. Parmi les noms sur la liste : le Batave Peter Van Hoesen et sa techno remue-méninges, le touche-à-tout londonien Ross From Friends ou encore la house exploratrice de la Française Maxye. Douce vie.

Quand ? vendredi 16 et samedi 17 février 2024.

Où ? Rex Club, 5 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Combien ? à partir de 15,80 € (Billetterie ici).

P3 au Pamela

Après un nouvel an tout en grandiloquence, la P3 revient le 18 février dans sa maison du Pamela pour une édition Saint-Valentin(e) ! Mise sur piste par Stencia, Sephora Haze et Mariana Benenge, cette soirée faite par les femmes pour les femmes (de plus de 21 ans), majoritairement queers et racisées - également ouverte aux personnes transmasculines et non binaires, jouera la carte de la luxure et des fantasmes. Sur la setlist ? Des sets de Cheetah, 22heures30, DJ Shiiva ainsi que des performances de Jenni Dantor et Ginasula.

Quand ? dimanche 18 février 2024.

Où ? Pamela, 62 rue Mazarine, Paris 6e.

Combien ? à partir de 21,42 € (Billetterie ici, seules les filles peuvent participer).

© P3

Classics Only au Gibus

Les Classics Only, vous commencez à les connaître. Depuis huit ans, le collectif Casabey fait fonctionner à fond les ballons la DeLorean du hip-hop, ambiançant ses ouailles avec sa formule maintes fois éprouvée : de la musique rap et R&B antérieure à 2006 et des sons afrobeats ou amapiano de maintenant. Ce mois-ci, ça se passe au Gibus, pour une date bonne à vous faire suer vos calories de galettes.

Quand ? vendredi 9 février 2024.

Où ? 18 rue du Faubourg-du-Temple, Paris 11e.

Combien ? à partir de 12,99 € (Billetterie ici).

Rag Residency

L’incontournable Rag Race revient pour une nouvelle saison ! Cheffe de la bande Barbi(e)turix, co-DA du club Virage, la DJ Rag fait ce samedi 16 son entrée dans la famille des résidents du Badaboum. Le temps d’une soirée, le public sera trempé dans un bain disco aussi noir et intriguant qu’une toile de Soulages. Des noms ? On y verra l’Allemande Perel, l’Italien Younger Than Me et surtout l’Américain Curses, dont les sets tirant sur l’EBM ou le post-punk sont des défouloirs à exposer au salon de la camisole.

Quand ? vendredi 16 février 2024.

Où ? 2 bis rue des Taillandiers, Paris 11e.

Combien ? 13,49 € (Billetterie ici).

© Otto Zinsou Rag aux platines

D’autres soirées incontournables en vrac

Dans le panier du mois, on a aussi repéré la deuxième déclinaison d’Odd People au Trabendo, le nouveau format techno tricoté par l’ex-DA de Concrete Brice Coudert et le tourneur Pedro Booking (le 3 février) ; la venue au Sacré de Deborah Aime La Bagarre et ses piques acid piano (le 3 février) ; la soirée Voltage à la Station, nouvelle résidence supersonique du Camion Bazar (le 16 février) ; ou encore la noce des 10 ans du label lyonnais Polaar à la Machine du Moulin Rouge (le 16 février aussi).