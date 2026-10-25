Premier indice que Chez Tonton, planqué dans le 15e, n’est pas un restaurant chinois comme les autres : la liste des plats interdits placardée en vitrine. Riz cantonais ? Barré ! Boule coco ? Non ! Nems ? Pas ici ! Deuxième indice : la faconde de Jianan Yao, la taulière au débit de mitraillette qui explique les recettes servies, l’origine de la multiplication des assiettes sur les tables chinoises (ça aurait un rapport en mandarin entre le nombre 10 et le verbe manger) ou la philosophie du bon repas comme présage d’une bonne décision. Enfin, dernier indice : le nom simplement informatif. Le tonton de l’enseigne, Xiaoyin Shi, est bien l’oncle de Jianan Yao, qui, avec son épouse Xianying, règne sur les woks de la petite cuisine vitrée, avec une charlotte sur la tête. Sur les conseils de la patronne, on convoque une noria d’assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise : superbe salade de lamelles de bœuf et de concombre au soja (21,50€); croustillantes aubergines sautées avec des légumes et du piment (16€) ; assortiments de juteux raviolis (19€) ; beignet de poulet lustrés d’un puissant caramel (16,50€)… Du riz ? Pourquoi faire ? Si vous avez bien mangé, Jianan immortalisera les taches de votre nappe en photo ! Aux quatre tables de la salle, les générations se mélangent loin de la hype et des concepts, juste ravies du moment (et c’est ça qu’on aime).