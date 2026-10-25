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Paris

Dans la nef de la Cité du Cinéma
© Phillipe Ayrault | Dans la nef de la Cité du Cinéma
© Phillipe Ayrault

Que faire à Paris en octobre 2026 ?

Expos, restos, festivals, spectacles : découvrez tous les inratables à faire en octobre 2026.

Rémi Morvan
Écrit par La Rédaction et Rémi Morvan
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Ça y est, on vient de débouler dans la dernière ligne droite de l’année ! Si octobre n’est pas le mois le plus drolatique, cette édition 2026 s’annonce particulièrement douce en termes de choses à faire. Point de révolution en vue (encore que), mais un dossier paré de bons plans pour vivre à fond ce début d’automne entre expos inratables, concerts, festivals et restos tout nouveaux. Un dossier à consulter comme une ordonnance du médecin.

Les meilleurs plans du mois d'octobre 2026 à Paris

1. Boulotter les assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise de chez Tonton

  • Chinois
  • Grenelle
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Boulotter les assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise de chez Tonton
Boulotter les assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise de chez Tonton
© Antoine Besse

Premier indice que Chez Tonton, planqué dans le 15e, n’est pas un restaurant chinois comme les autres : la liste des plats interdits placardée en vitrine. Riz cantonais ? Barré ! Boule coco ? Non ! Nems ? Pas ici ! Deuxième indice : la faconde de Jianan Yao, la taulière au débit de mitraillette qui explique les recettes servies, l’origine de la multiplication des assiettes sur les tables chinoises (ça aurait un rapport en mandarin entre le nombre 10 et le verbe manger) ou la philosophie du bon repas comme présage d’une bonne décision. Enfin, dernier indice : le nom simplement informatif. Le tonton de l’enseigne, Xiaoyin Shi, est bien l’oncle de Jianan Yao, qui, avec son épouse Xianying, règne sur les woks de la petite cuisine vitrée, avec une charlotte sur la tête. Sur les conseils de la patronne, on convoque une noria d’assiettes mandchoues pleines de sincérité et de maitrise : superbe salade de lamelles de bœuf et de concombre au soja (21,50€); croustillantes aubergines sautées avec des légumes et du piment (16€) ; assortiments de juteux raviolis (19€) ; beignet de poulet lustrés d’un puissant caramel (16,50€)… Du riz ? Pourquoi faire ? Si vous avez bien mangé, Jianan immortalisera les taches de votre nappe en photo ! Aux quatre tables de la salle, les générations se mélangent loin de la hype et des concepts, juste ravies du moment (et c’est ça qu’on aime).

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2. Entendre le présent et le futur du rap au Grünt festival

Entendre le présent et le futur du rap au Grünt festival
Entendre le présent et le futur du rap au Grünt festival
© Théo Arbonnier

À peine sa brillante 4e édition clôturée que l’équipe du Grünt Festival a remis une pièce dans la machine ! La cinquième édition aura lieu les 30 et 31 octobre 2026 à la Grande Halle de la Villette, avec comme à chaque fois une volonté de célébrer aussi bien les stars des marges du rap que les membres du dernier décile de la rime et les futures icônes. 

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3. Zieuter gratuitement six œuvres de Jean Dubuffet

  • Art
Zieuter gratuitement six œuvres de Jean Dubuffet
Zieuter gratuitement six œuvres de Jean Dubuffet
© Fondation Dubuffet / Photo K. Wyss

A l’occasion de l’opération Une Semaine en Galerie, la galerie de la Présidence consacre jusqu'au 31 octobre une exposition au plus antiacadémique des artistes français, Jean Dubuffet. Père de l’art brut, sculpteur de la Tour aux figures de l’île Saint-Germain, Jean Dubuffet ne faisait rien comme les autres, et on aura une nouvelle occasion de le constater dans l’exposition Des Paysages au Site. Une courte présentation qui réunit cinq œuvres à l'encre et au collage datant de 1980 ainsi qu'une peinture de 1981, donnant à voir la dernière évolution du style graphique si particulier de Dubuffet avant sa mort en 1985.

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4. Célébrer les 20 ans de l’album "Lucky Boy" de DJ Mehdi

  • Musique
Célébrer les 20 ans de l’album "Lucky Boy" de DJ Mehdi
Célébrer les 20 ans de l’album "Lucky Boy" de DJ Mehdi
DJ Mehdi : Made in France, Thibaut de Longeville, 2024, Arte

Pluie d’hommages automnaux pour DJ Mehdi. Alors qu’on apprenait la semaine dernière qu’une place du 11e arrondissement porterait prochainement le nom de DJ Mehdi, voilà qu’on apprend ce jeudi aprem que le Wanderlust et Fvtvr accueilleront le 30 octobre une grande soirée pour célébrer les 20 ans du culte album “Lucky Boy”. Ce disque, porté par le rebondissant « I Am Somebody » ou le supersonique « Signatune » – ah, ce remix de Thomas Bangalter… –, infuse depuis dans la culture populaire avec sa pochette graffée par So-Me (qui s’est occupé de l’affiche), où un DJ Mehdi iconique trônait au milieu de buildings, sapé d’un teddy bleu à manches blanches. Toute la soirée, chaque centimètre carré des deux clubs devrait résonner des morceaux de « Lucky Boy », bien sûr, mais aussi de toute la disco du DJ – prévenez quand sera joué « Hardcore » ! Pour ce faire, a été convié un aréopage d’artistes issus des scènes électroniques locales, ayant soit partagé les platines avec Mehdi, soit se plaçant dans ses pas. Les noms ? Busy P pour un B2B avec Mel V, A-Trak, Étienne de Crécy, Andy 4000, Brodinski, Jeune Pouce, DVNO ou encore DJ Falcon et Alan Braxe. Également à signaler : la mention de special guests… Eh, Thomas Bangalter, tu fais quoi le 30 octobre ? Préparez vos meilleurs checks comme dans le clip de « I Am Somebody » et, bien sûr, c’est teddy de soirée obligatoire !

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5. Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj

  • Art
  • La Villette
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
Découvrir la galerie de portraits de rock stars d'Hassan Hajjaj
© Hassan Hajjaj Studio

Au musée de la Musique, Hassan Hajjaj met les stars en boîte. Billie Eilish, Madonna, Rachid Taha, Cardi B, Amadou et Mariam ou encore Alicia Keys défilent dans un grand salon marocain sous stéroïdes, où les canettes de soda font office de zelliges et les boîtes de conserve de moulures. My Rock Stars réunit près de quarante portraits, entre Marilyn pop art et culture du réemploi. Son truc, à Hassan Hajjaj ? Prendre les codes de la photo de studio, du luxe, du streetwear et du folklore marocain, les passer au shaker, puis servir le tout avec beaucoup de couleurs. Rachid Taha n’aurait pas pu trouver mieux en le surnommant “Andy Wahloo” (contraction d’Andy Warhol et du terme arabe walou, “rien”) ! Canettes, boîtes de conserve et emballages de consommation forment le cadre, tapis traditionnels se substituent au fond, et les célébrités, pourtant habituées à être photographiées, se font contorsionner par ce touche-à-tout britanno-marocain qui les noie sous une tonne d’accessoires et de sapes à lui, quitte à les faire disparaître sous le costume. On est loin de la photo Getty de tapis rouge. Derrière les couleurs et la bonne humeur, l’expo raconte aussi une histoire de circulations. Larache, Londres, reggae, dub, hip-hop, gnawa, capoeira… Hassan Hajjaj, qui a grandi dans ce collage culturel, en a fait une méthode artistique, inspiré par les photographes maliens Malick Sidibé et Seydou Keïta et les studios de rue sénégalais des années 1950.

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6. Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon

  • Français
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon
Tenter les assiettes néorustiques du Rigodon
© Antoine Besse

Comme une oasis de simplicité dans ce quartier où la moindre pizzeria fait appel à un directeur artistique et un décorateur ! Côme Jousset, ancien de l’hôtellerie, s’est reconverti dans la restauration en 2022 avec cette adresse néorustique à la façade vert pomme et l’intérieur garni d’étagères de livres et de produits au fort tropisme normand (cidre fermier, rillettes d’artisan). Victoria McGarvey, ancienne cheffe volante, déroule une cuisine familiale pleine d’allant, de produits issus de l’agriculture raisonnée, de prix raisonnable (25€ la totale) et très végé. On se revigore d’un effiloché de cochon dans une gourmande crème de pecorino ; un croustillant de chèvre et noix sur une puissante purée de betterave puis d’une poire pochée. Tout cela s’accompagne d’une courte carte de vins propres à petits prix : Terroirists du domaine Plageoles (25€), Folle blanche de la famille Lieubeau (26€)… Et le dimanche c’est brunch avec notamment un tentant croissandwich au camembert. Bref Plutôt un ordinaire extra que de l’extraordinaire et ça nous suffit amplement ! Vous vous demandiez s’il restait encore des gens sans néo-mulet ou t-shirt Balenciaga oversize dans le 11ᵉ ? La réponse est oui et ils s’attablent au Rigodon !

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7. Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle

  • Art
  • Textile
  • Chaillot
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle
Rentrer dans le vestiaire des féminités dissidentes du 19e siècle
© New York, Lesbian Herstory Archives

Avant d’entrer dans l’exposition “Un vestiaire à soi. Féminités dissidentes au 19e siècle” au Palais Galliera, on associe facilement la mode féminine de cette époque à une garde-robe ultra-féminine. L’exposition prend pourtant le contre-pied de cette idée reçue en s’intéressant aux appropriations du vestiaire masculin par les femmes, “un manque important dans l’histoire de la mode” que le musée de la Mode de Paris souhaitait combler avec cette exposition, présentée jusqu’au 14 février 2027. 

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8. Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic

  • Gastronomique
  • Louvre
  • prix 4 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic
Tester le nouveau restaurant parisien d'Anne-Sophie Pic
© Jacques Pépion / Moinard Betaille

Voilà Anne-Sophie Pic de retour à Paris avec un restaurant au sein de la fondation Cartier, attenant à son très réussi bar Utopic. Une élégante salle miroirs, grège et pivoines, traversée par une immense table de bois clair, frontalière avec une cuisine ouverte de marbre et d’inox. La mise en jette ! Bonne surprise, le menu déjeuner en 3 temps (en semaine) s’affiche à 120€, un prix plutôt accessible dans le référentiel de la cheffe. Attention, ce « discount » se fait au détriment de l’expérience arty réservée au soir (menu à 260€) où l’on vous coiffe d’un casque pour écouter un poème/recette sur les berlingots et une assiette de maigre évoque un tableau de Pollock… Ce midi-là, le menu en 4 étapes à 150€ cible l’essentiel, les goûts très lisibles d’une cuisine en ligne claire entre Japon et Provence, au risque d’oublier, parfois, la claque attendue d’une table gastronomique. Les moules chapeautant un flan nippon et nappées d’un beurre blanc au curcuma explorent l’acidulé, le maquereau caramélisé à la flamme (cuisson parfaite) emporte le sabayon matcha. Les grandes réussites ? Les mythiques berlingots et leur incroyable bouillon végétal fumé et ce graphique dessert à la figue et café d’un équilibre dément. Si vous êtes en fonds, foncez sur les accords proposés par la géniale sommelière Paz Levinson ! Le midi, la faune mêle cadres du quartier (de Cartier ?) et couples profitant de l’aubaine. Le soir, la population se fait plus chic, internationale et gastronome.

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9. Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo

  • Art
Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo
Voir la panoramique expo de la Bourse de Commerce pour les 200 ans de la photo
© Annie Leibovitz

Au cours de l’année 1826 – ou 1827 selon les sources –, l’ingénieur Nicéphore Niépce réalise depuis la fenêtre de sa maison bourguignonne Point de vue du Gras, la toute première photographie connue. Le point de départ d’une révolution technique, culturelle, artistique et mémorielle que la Bourse de Commerce célébrera à partir du 7 octobre avec l’exposition Remember Me, dont les œuvres seront directement puisées dans la collection Pinault. Forcément, la brochure de l’exposition fait rêver avec 700 chefs-d’œuvres de plus de 70 artistes sillonnant les époques, les courants et les avancées technologiques. Sur la photo de classe, on repère le surréaliste modeux Man Ray, l’expérimental Wolfgang Tillmans, la photographe de la Grande Dépression américaine (entre autres) Dorothea Lange, le prodige figurant les cultures afro-américaines Tyler Mitchell, Gustave Le Gray, le premier à shooter un chef d’Etat français avec Napoléon III, ou l’adepte de l’autoportrait et du brouillage des identités Cindy Sherman.

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10. Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral

  • Art
Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral
Découvrir l'œuvre du chantre de la réappropriation culturelle Amílcar Cabral
Nú Barreto

C’est la bonne époque pour se replonger dans la pensée d’Amílcar Cabral, intellectuel, agronome, homme politique et figure majeure des indépendances de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui considérait la culture comme un outil fondamental d'émancipation et assimilait lutte de libération politique et reconquête culturelle. Dans les années 60, ses réflexions, comme celles de Frantz Fanon, exploraient l’identité, la nation, l’appartenance ou la réappropriation culturelle, fondamentale selon lui pour « redevenir des acteurs de l’histoire » – des thèmes particulièrement d’actualité dans les années 2020. C’est pourquoi la MansA, laboratoire des cultures africaines ouvert il y a un an, a choisi de lui consacrer une exposition qui le fait dialoguer avec des artistes contemporains, titrée Amílcar Cabral : pour un humanisme radical, du 16 octobre au 13 décembre 2026.

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11. Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock

  • Art
Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock
Pénétrer dans l’incroyable Maison La Roche du Corbusier pour voir l'expo pleine de poésie de Katinka Bock
Laurent Giannésini. Courtesy of the artist and Galerie Jocelyn Wolff, Paris. ©️ FLC-ADAGP

Profitant de la collision entre Art Basel Paris et les Journées nationales de l'architecture (du 15 au 18 octobre), la Fondation Le Corbusier invite la sculptrice et plasticienne allemande Katinka Bock à investir la Maison La Roche avec l’exposition High and Dry du 13 au 31 octobre 2026. Posée dans une impasse du 16e arrondissement, la Maison La Roche, classée par l’Unesco, est un chef-d’œuvre d’architecture construit par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret au début des années 1920, qui ont conçu une maison en mouvement, à travers le concept de « promenade architecturale ». Une maison tout en épure et en couleurs, soit l’écrin parfait pour Katinka Bock, artiste installée à Paris très influencée par l’arte povera, qui y insère ses œuvres aussi simples que poétiques, des photographies, dont des extraits de sa série Some of Any Fleeting, ou des sculptures comme son poisson bronze, les faisant résonner avec l’esprit du Corbusier depuis les pilotis jusqu’au toit végétalisé, échoué au sec.

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12. Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona

  • Bars à tapas
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
Enchaîner les cocktails et les tapas chez Winona
© Antoine Besse

Façade noire, plafond sang-de-bœuf laqué et bande-son rock indé ascendant shoegaze, Winona a une bonne gueule de planque pour noctambules dans un quartier bien achalandé. Dommage qu’il manque l’autorisation de nuit pour aller au bout de la promesse (de l’aube). Grâce à sa double nationalité bar à vins/bar à cocktails héritée de ses deux parents, Adrien Vernet de Fugazi et Benjamin Le Seigneur de Classique, on s’y désaltère des vins propres venus d’Espagne (Partida Creus, Celler Credo, Amos Baneres) autour de 45€ la bouteille et/ou de cocktails finauds comme ce basil smash à l’aquavit surmonté d’une mousse de chartreuse (14€). En 2026, il semble impensable d’ouvrir un bar qui sert juste à boire tant les solides s’imposent comme le complément indispensable de la rentabilité. Dans la cuisine, derrière le comptoir, Cecilia Munguira, venue des Asturies et de Cantina Cortado, propose une carte de petites assiettes d’outre-Pyrénées très réussies : de puissantes croquetas de cecina et de champignon (12€) ou un original torto, un tacos frit asturien, garni d’épaisses tranches de thon cru et de poivrons marinés (12€). À noter que vous voulez troquer un apéro contre un vrai dîner, il y a aussi des plats plus consistants comme, ce soir-là, des ris de veau et gambas (26€). Au cœur du foodistan du 11ᵉ entre Rori et les Œillets, cette adresse affiche une population (un peu) moins uniforme qu’attendue. Entre les trentenaires en Salomon et casquette Idéa, on avise aussi des tablées un peu rock.

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13. Passer son BA/C, la table gastronomique ouverte par un ancien de Vaisseau

  • Gastronomique
  • 7e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Passer son BA/C, la table gastronomique ouverte par un ancien de Vaisseau
Passer son BA/C, la table gastronomique ouverte par un ancien de Vaisseau
© Clemence Sahuc

Le Racines des Prés de David Lanher a changé de mains et de nom. Ce BA/C devient la maison de Benjamin Arnaboldi, disciple de Christian Etchebest passé par Vaisseau. Il n’a rien changé au décor franchement réussi dans le genre adresse classieuse : même cuisine ouverte ceinte d’un comptoir en marbre, mêmes banquettes de cuir, même toile de Jouy tropicalisante. Autour de plats aux intitulés à « / » comme dans les années 2000, le chef convoque cérémonie gastronomique (amuse-bouche et mignardise ; saucières à table…), produits bistrotier (magret de canard, cervelle de veau…) et prix relativement abordables pour le quartier. L’entrée arrive en trois ramequins : daïkon mandoliné cru titillé de thon séché, daïkon en brunoise sous une convaincante émulsion au comté et un shio pan (comme chez Salted Boy) un peu hors sujet. En plat avec plus de technique que de clarté, un médaillon de cabillaud (qui aurait mérité 1 minute de cuisson en plus) sous de sapides feuilles de blette et rehaussé d’un sabayon au porto. Le dessert signé Diane Levasseur s’impose comme le meilleur moment du repas : des dés de prunes sous une glace mélilot et – génie – un coulis d’olive noire. La carte des vins offre une belle amplitude naturiste : du muscadet de Jo Landron (39€) au meursault de Tino Kuban (1300€). On le sait, ce bout de 7ᵉ entre Gallimard et Sciences Po ne constitue pas l’épicentre de l’underground parisien et ça se retrouve dans cette clientèle bien coiffée.

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14. S'attabler aux derniers repas d'Inaki Aizpitarte au Chateaubriand

  • Dans nos Assiettes
S'attabler aux derniers repas d'Inaki Aizpitarte au Chateaubriand
S'attabler aux derniers repas d'Inaki Aizpitarte au Chateaubriand
© Antoine Besse

« Je ne peux pas dire qui rachète, ça porte la poisse, mais c’est une belle histoire qui se trame », lâche Inaki Aizpitarte, revenu de vacances. La revente de son Chateaubriand, le mythique bistrot qu’il a repris en 2006 et où il a écrit les plus belles pages de la bistronomie parisienne, a eu des ratés, mais cette fois c’est la bonne : il rend les clés en décembre 2026. En attendant et jusqu’au dernier jour, le Chateaubriand continue de briller. D’abord, le chef basque va reprendre les résidences de complices et d’amis lancées en décembre dernier. On a pu ainsi goûter des quatre-mains d’anthologie avec Alexandre Gautier, Yves Camdeborde ou le regretté Bertrand Grebaut. Voilà que se profilent ceux avec Raquel Carena du Baratin (le 4/10) ; Valentin Raffali du Bus Palladium ; Hanne Grunewald, la sommelière historique du lieu, ou de Kris Yenbamroong du Night+Market à Los Angeles…  Ensuite pour son dernier trimestre le Châteaubriand se mue désormais en bistrot ! En parallèle du menu dégustation, le chef Leonardo Righini et son équipe vont aussi proposer des plats à l’ardoise, plus simples et abordables comme un steak sauce mitraillette et pommes dauphine à fourchetter au comptoir, mais aussi des propositions issues du menu (un tocino de cielo direct, quelqu’un ?). Bref vous n’avez plus d’excuse pour ne pas dire adieu à la table parisienne la plus marquante des 20 dernières années !

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15. Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais

  • Chinois
  • Bourse
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais
Tenter la réinterprétation de la cuisine chinoise à la sauce bistronomique par un chef japonais
© Bund

Pendant longtemps, à Paris, derrière de nombreux restaurants japonais (les sushis-makis-brochettes) se trouvaient en fait des familles chinoises. Retournement de situation avec Bund ouvert durant l’été 2026 ! La carte de ce chic restaurant (plafond doré, murs vermillon, porcelaines délicates), dont le nom évoque Shanghai, est signée Ryuya Ono, le chef japonais qui officie chez Magma. Ici, il convoque recettes chinoises, produits français et savoir-faire nippon dans une réjouissante fusion à point triple. La formule midi (35€) propose des belles choses : la fondance umami d’une aubergine fumée et koji rafraichis d’une eau de tomate ou la délicatesse d’un flan amande et gelée d’umeshu. On est moins fan des crevettes frites nappées de mayo au pamplemousse, un peu trop « street » pour le lieu. On aurait dû prendre la cervelle de veau dans un ardent mapo tofu sichuanais ! Le menu dégustation en 7 temps représente une meilleure occasion d’explorer cette cuisine inédite à Paris. Lors de notre visite, la clientèle reflétait bien ce quartier de la Bourse : déjeuneurs d’affaires encravatés, soutiers de la com échappés de l’immeuble de coworking voisin… Du chaland calme et sérieux.

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16. Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan

  • Shopping
  • Boulangeries
  • Saint-Ambroise
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan
Boulotter les casse-dalles d'Amam Dacotan
© Amam Dacotan

L’amitié culinaire franco-japonaise est un ouroboros qui n’en finit plus de se mordre la queue. Inspiré par la boulangerie française, Ryota Hirako a ouvert en 2018 à Fukuoka sa première boulangerie Amam Dacotan - “maison de blé” en japonais-  avant d’essaimer à Tokyo et Kyoto. Le voilà désormais installé à Paris dans une féérique échoppe de bois patiné et de fleurs séchées, faussement rustique mais vraiment charmante. Si Amam Dacotan reste une boulangerie, le pain brut reste cantonné aux seconds rôles et c’est le sandwich la star, comme ce petit croque-monsieur brioché parfaitement régalant à froid (et encore meilleur une fois réchauffé) ou ce faux burger boulanger, icône de la maison, avec un parfait pain aux graines enserrant haché de porc enjaillé d’épices, chou rouge et légumes rôtis savoureux. Côté sucré, pas de pâtisserie fine mais du trivial, financier, brioche au chocolat… Bonne pioche pour les quelques donuts mis sous les projecteurs – logique puisqu’au Japon le même groupe détient la fameuse chaîne “I’m donut ?”. La version matcha est divine, avec son beignet sulfureusement léger. Bref de la boulangerie fusionnante et aguicheuse à souhait.

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17. Militer et pogoter au concert de Macklemore en soutien à la Palestine

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Militer et pogoter au concert de Macklemore en soutien à la Palestine
Militer et pogoter au concert de Macklemore en soutien à la Palestine
Shutterstock

« Comme vous le savez tous, mon agenda s’est quelque peu libéré. » Dix jours après avoir été évincé avec grand bruit de la tournée d’Ed Sheeran pour sa prise de position contre le génocide à Gaza, le chanteur américain Macklemore a annoncé dans un post Instagram le 24 septembre un « Free Palestine Tour », avec trois premières dates de concerts en Europe : à Dublin, Londres et Paris, le 29 octobre. Macklemore sera accompagné sur scène d’autres artistes qu’il a contactés, car, estime-t-il, « en 2026, être apolitique face à un génocide ne fonctionne plus ». « Lorsque les milliardaires peuvent décider quelles voix sont autorisées à monter sur scène et lesquelles sont jugées trop dangereuses pour être entendues, tout le monde devrait y prêter attention. » Les lieux des concerts, une information désormais sensible, devraient être bientôt annoncés, tout comme les noms des artistes ainsi que les dates aux États-Unis. Tous les bénéfices seront reversés à des associations soutenant le peuple palestinien.

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18. Célébrer la star du rap antillais Meryl à l'Accor Arena

  • Que faire
  • Vivre en Ville
Célébrer la star du rap antillais Meryl à l'Accor Arena
Célébrer la star du rap antillais Meryl à l'Accor Arena
-Cedric Richer

Ça fait des chatouilles partout : la star du rap antillais Meryl sera à l'Accor Arena les 26 et 27 octobre 2026 ! Des concerts événements qui viennent consacrer le nouveau statut de la Martiniquaise qui cumule les millions de streams depuis sa révélation il y a six ans avec “Béni” . Après “Coucou”, “Ah lala” ou le contagieux “Jet Ski” avec DJ Tutuss, Meryl, toujours entre créole et français, continue d'enquiller hits entre “Shatta Confessions” et “Instrustions respectivement en featuring avec N'Ken et Theodora. Après l’Elysée Montmartre en 2023, le Zénith en 2024, le festival Yardland en 2025, Meryl monte encore en grade en 2026 avec l’Accor Arena, une salle réservée aux poids lourds de l’industrie musicale. Il reste quoi après ?

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19. S'ambiancer sous une nef de 12 000 mètres carrés

  • Musique
S'ambiancer sous une nef de 12 000 mètres carrés
S'ambiancer sous une nef de 12 000 mètres carrés
© Guilloux JC

Danser sur un dancefloor de 12 000 mètres carrés sous un plafond haut de 18 mètres ? C’est la magie de la Cité du Cinéma et elle va de nouveau opérer à partir de ce week-end ! Le 2 octobre, après un échauffement l’an dernier, le triumvirat composé de Dure Vie, Wild Buzz Agency et Pedro Booking relance sa série de soirées électroniques Final Cut. Tout ça sous la nef de la Cité du Cinéma tout juste relookée en vue de sa nouvelle vie de « pôle culturel et événementiel du Grand Paris ». Parlons de ce dancefloor quand même : il prend place sous cette nef de 80 mètres de long structurée d’acier, rivets et baies vitrées, dans ce qui fut une usine électrique fournissant l’énergie du métro parisien. Un coup à filer le vertige à un chasseur alpin. Pour épousseter la piste, les tenanciers ont décidé de décliner leur festival Central, habitué aux Magasins Généraux, avec un quintet d’artistes frayant dans les chapelles techno, bass music, drum’n’bass, trance ou house. Pour la suite, la périodicité des soirées n’a pas été dévoilée mais sont d’ores et déjà prévues les venues de Nico Moreno et une résidence de la soirée mancunienne hard techno Teletech. Final Cut, première !

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20. Retracer la carrière de Jean-Paul Belmondo à la Cinémathèque française

  • Cinéma
Retracer la carrière de Jean-Paul Belmondo à la Cinémathèque française
Retracer la carrière de Jean-Paul Belmondo à la Cinémathèque française
Cinémathèque française

Cinq ans après son ultime cascade vers l’au-delà, la Cinémathèque française va rendre hommage à l’œuvre de Jean-Paul Belmondo avec une grande expo et rétrospective du 7 octobre 2026 au 31 janvier 2027. On parle d’une carrière commencée au milieu des années 1950, de plus de 90 films, qui l’aura emmené du statut de héraut de la Nouvelle Vague à vedette de films grand public, collaborant avec tout le gratin des réals et comédien(ne)s du circuit, de Jean-Luc Godard à François Truffaut en passant par Claudia Cardinale, Jean Gabin, Claude Lelouch, Jean Becker, Jean Seberg, Alain Delon, Louis Malle ou Agnès Varda. Bebel quoi ! Une carrière que la Cinémathèque française résumera en une rétrospective de 35 films, avec des rencontres et conférences.

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21. Retrouver le sourire avec l'expo du designer Stefan Sagmeister

  • Art
Retrouver le sourire avec l'expo du designer Stefan Sagmeister
Retrouver le sourire avec l'expo du designer Stefan Sagmeister
Stefan Sagmeister

Enfin des bonnes nouvelles ! Le célèbre designer Stefan Sagmeister, qui a dessiné des pochettes d’albums pour les Rolling Stones, Lou Reed ou David Byrne (raflant deux Grammy au passage), fait son retour à la Gaité Lyrique du 15 octobre 2026 au 27 avril 2027 avec Finally, Something Good. Une expo qui succède à The Happy Show (présentée en 2014 au même endroit, dans laquelle il explorait la notion de bonheur), et qui pose une question un peu contre-intuitive : “Et s'il était temps d'être optimiste ?”

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22. Boire des coups dans un bar dans son jus qui met de la cuisine dans l’apéro

  • Bars à tapas
  • Arts et Métiers
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Boire des coups dans un bar dans son jus qui met de la cuisine dans l’apéro
Boire des coups dans un bar dans son jus qui met de la cuisine dans l’apéro
© Antoine Besse

Après le succès de l’Oursin, Hippolyte et Aristide Cochin, Louis Plichet (des Enfants Perdus) et la cheffe Louise Perry gardent le cap du nom océanophile pour leur nouveau bar à l’ancienne où l’on mange bien (version 2026 d’Aux Deux Amis un peu). Avec cet Atlantic, ils abordent la rive sud de SSD, en reprenant un rade sans histoire tout en longueur, miroir et terrasse surplombant le boulevard. Le coup de génie ? Installer de véritables néons qui donnent l’impression à l’Atlantic d’avoir toujours été là ! L’idée reste de mettre un peu de cuisine dans l’apéro avec des (petites) assiettes tournées vers l’Espagne qui laissent la bouche luisante : puissant tarama d’oursin (10€) à tartiner sur des pitas au beurre de sauge (4€), grosses moules de Galice dans un curry tout en rondeur (15€), brochettes de poulet lustrées d’une sauce basquaise (12€) qui aurait mérité plus de peps. La carte des liquides mélange le faussement popu (la Jupiler à 4,5€ le demi), une quinzaine de quilles naturelles bien castées (Into the Red du Mas Foulaquier à 40€, Bambara da Casa Bianco à 45€) et des cocktails, dont un Tinto de Verano gastronomisé par rapport à sa version andalouse (vin blanc, vermouth, limonade au sureau pour 12€). L’ambiance multiculturelle et polysociale de SSD ne passe pas l’invisible frontière du boulevard. Ici, on picole entre touristes américaines abonnées aux bons comptes Insta et trentenaires à moustache qui comparent leur KPI.

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23. Voir la précieuse expo montrant des photographies de Joss Dray prises en Palestine

  • Art
Voir la précieuse expo montrant des photographies de Joss Dray prises en Palestine
Voir la précieuse expo montrant des photographies de Joss Dray prises en Palestine
© IMA / Joss Dray

A l’heure où une photo d’un terrain de foot au milieu des décombres de Gaza a été discrètement retirée d’une exposition par la mairie de Deauville – un geste désavoué par la justice –, l’IMA a pris le parti de ne cesser de parler de la Palestine. Un an après sa rétrospective Trésors sauvés de Gaza, l’Institut du monde arabe présente jusqu'au 1er novembre l’expo La Palestine photographiée par Joss Dray, une photographe française dont l’œuvre et le parcours épousent depuis quarante ans le quotidien et les luttes du peuple palestinien. Présentée dans la bibliothèque nommée d’après la diplomate palestinienne Leila Shahid (décédée en février 2026), cette expo donne à voir 65 photos, dont une partie jamais montrée, de Joss Dray. Des tirages pris lors de reportages – le dernier a été missionné par l’IMA – dans les territoires palestiniens, les camps de réfugiés ou dans les espaces investis par la diaspora entre les années 1987 et 2001. Deux balises qui correspondent aux débuts des deux Intifadas, entrecoupées par les accords de paix signés au milieu des années 1990.

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24. Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba

  • Goutte d'Or
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba
Goûter la gastronomie yéménite au Royaume de Saba
© Antoine Besse

Au nord du métro La Chapelle, se déploie ce catalogue d’ailleurs dont Jordan Florentin voudrait qu’on ait peur. Un mélange chamarré et bordélique où se côtoient sur le même trottoir sacs d’épices tamoules, battes de cricket afghanes et, donc, assiettes yéménites. Au Royaume de Saba, le dépaysement commence dès la vaste salle évoquant la khaïma bédouine : on se déchausse pour s’accroupir dans une alcôve tendue de tapis. Ça change des tabourets en inox des coffee shops du Marais ! En plus de petites entrées orientales classiques (fattoush, mouttabal), la carte (100 % halal) s’articule autour du mandi et du madfoon, deux spécialités yéménites de viande, cuites longuement à l’étouffé dans un four hermétique (le taboon). On opte pour un mandi de poulet, soit deux cuisses hyper fondantes au bon goût de fumée sur un lit king-size de riz basmati parfumé de cumin, cannelle, citron et safran. Il s’accompagne d’un ramequin de sahawiq, une sorte de pesto de tomate, fromage et piment plus chaud qu’un 15 août à Aden. A écoper avec des morceaux de pain plat. Un plan précieux où se sustenter pour pas cher ! La diaspora yéménite se retrouve ici, loin du bruit de la rue. Dans un box, une mère déjeune avec son fiston. Dans un autre, un homme prie. Ça s’interpelle en arabe tandis que la télé diffuse les mélopées en 4K d’une diva du Golfe.

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25. Siroter un cocktail d'Anne-Sophie Pic

  • Bars à cocktails
  • Louvre
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Siroter un cocktail d'Anne-Sophie Pic
Siroter un cocktail d'Anne-Sophie Pic
© Antoine Besse

La haute gastronomie est-elle soluble dans un shaker ? À cette question, Anne-Sophie Pic répond brillamment avec Utopic, son premier bar à cocktails. Situé au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, il joue la carte de la lumière avec de grandes baies vitrées, des tons crème et du bois clair avec vue imprenable sur le Louvre. Derrière le comptoir, Maël Jego (Little Red Door) propose 22 cocktails, dont six sans alcool, conçus par Anne-Sophie Pic et le responsable mixologue du groupe, Mike Kassabian. Cette carte XXL s’articule autour de créations, parfois inspirées par des plats emblématiques de la cheffe, et de variations de classiques éprouvés. Ainsi, l’Idylle navigue entre Kir Royal et Champagne Cocktail, où une liqueur de reine-des-prés et de vanille est allongée au champagne dans une élégante effervescence. Plus fou, le Sacrilège fait dialoguer olives de Nyons et chartreuse. Comme une évidence ! L’offre de nourriture, particulièrement étoffée (17 propositions) et soignée pour un bar, reprend quelques classiques de la cheffe comme le cromesqui mentholé d’escargot ou Croq’ Utopic, composé de jambon blanc truffé, Mornay au comté et vanille fumée. Bref voilà un bar déjà en forme olympic.

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26. Se faire inviter à l’IMA pour célébrer les noces maghrébines

  • Art
Se faire inviter à l’IMA pour célébrer les noces maghrébines
Se faire inviter à l’IMA pour célébrer les noces maghrébines
© IMA

En 2026, la saison des mariages joue les prolongations à l’IMA. Dès le 29 septembre, l’exposition « Vive la mariée ! » va mettre l’institut à la fête. Pour explorer cette célébration foisonnante et plurielle, parcourue de rituels, qu’est le mariage au Maghreb (parfois appelé farah, joie en arabe), plusieurs portes d’entrée ont été imaginées. D’un côté, des dizaines de costumes et parures rares datant des XIXe et XXe siècles, venus du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. De l’autre, les regards éclairés de 32 artistes contemporains sur les traditions, leur transmission et leurs métamorphoses. À travers ces deux approches, patrimoniale et contemporaine, ce sont les femmes qui tiennent le premier rôle. La mariée, bien sûr, et son entourage féminin, mais également les artistes invitées, majoritairement des femmes. « Vive la mariée ! » devrait ainsi dessiner une généalogie féminine du mariage maghrébin, de la transmission des savoir-faire au poids des injonctions, ou au contraire à la puissance, à la sororité et à la liberté que peut receler ce moment.

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27. Enchaîner les coups dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif

  • Bars à vins
  • 20e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Enchaîner les coups dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif
Enchaîner les coups dans un bar à vin culturel qui fait rimer inclusif avec apéritif
© DR

Après avoir tous deux bossé au Fouquet’s, Léa et Jonathan ont exfiltré leurs idéaux progressistes dans ce confin du XXe. Car “Sor” - diminutif de “sororité” - s’affiche comme une safe place à vins naturels et en-cas végé, tous issus de productrices (femmes, donc) qui travaillent proprement. La DA de bar à vins ? Tons mauve, turquoise et vert d’eau, paisible terrasse sur rue piétonne, intérieur meublé comme l’appart d’une pote et vue sur 5m2 de forêt bellevilloise… Cet abri inclusif fait aussi centre culturel avec une prog d’expos (ateliers créatifs, yoga, concerts) où cultiver un engagement doux qui cherche à rendre le monde un peu meilleur, en commençant par l’apéro. Dans un menu où se côtoient planche de fromages de chez Crème (18€) ou courgettes farcies (8€) on opte pour un opulent croque “non-binaire”, ni madame ni monsieur, sans jambon ni œuf, aux pain de chez Ten Belles joliment astiqué de pesto, cream cheese, comté et parmesan - servi avec pommes au four épicées (11 €). Côté vins, un blanc salivant de Bergerac bien conseillé par la patronne parmi la quinzaine de ref (dès 5€ le verre). 

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28. Comprendre l’adolescence en Amérique avant Instagram avec l'expo gratuite de Lee Shulman

  • Art
Comprendre l’adolescence en Amérique avant Instagram avec l'expo gratuite de Lee Shulman
Comprendre l’adolescence en Amérique avant Instagram avec l'expo gratuite de Lee Shulman
Lee Shulman

Le million (oui oui) de diapositives auscultées par Lee Shulman continuent de livrer leurs trésors. En 2017, le cinéaste et photographe américain s’était lancé dans The Anonymous Project en récupérant des boîtes de diapositives des années 1940 à 1980 trouvées sur eBay ou envoyées par des anonymes. Il en a conservé 30 000 (qu’il connaît par cœur) dont il expose une partie lors de différentes expositions (lire son portrait ici). La nouvelle s’appelle Teenage Dream, et explore ce que c’était que d’être un ado dans les années 1950, 60 ou 70, l’époque où le terme « teenager » a été créé, comme la reconnaissance par la société de cette période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Groupes d’ados musiciens jammant dans le salon familial, after de match de football américain, remises de diplômes, fêtes et premiers baisers : Lee Shulman raconte l’adolescence en Amérique avant Instagram à partir du 15 octobre au Quai de la Photo.

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