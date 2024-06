11 adresses parisiennes au top collaborent avec le festival le plus gourmand et solidaire du moment

Ukraine, Gaza, le Soudan, les projections des élections européennes… En 2024, la fraternité et l’entraide ne semblent pas encore montées dans le top des priorités. Heureusement, il existe des initiatives qui redonnent foi en l’humanité, comme le Refugee Food Festival. Depuis 2016, Marine Mandrila et Louis Martin, les fondateurs de l’association et entreprise d’insertion Refugee Food, prouvent sans relâche que la cuisine peut être un puissant moteur de rencontres, d’échange, de paix et d’intégration.

Pour cette 9e édition, dont la marraine est Alessandra Montagne (Tempero), le festival déboule à Paris du 12 au 24 juin 2024 (et dans 11 autres villes françaises). Le principe est simple : chaque jour, un restaurant propose un repas exceptionnel mitonné à quatre mains par un(e) chef(fe) du cru et un(e) exilé(e).

Et attention, les adresses envoient du bon, avec, entre autres : Nosso pour une collab palestino-brésilienne entre Lulwa Elsarraj et Alessandra Montagne (le 12 juin) ; Buttes Snack Bar pour un dîner franco-syrien par Maha Achkar et Clément Vezat (le 19 juin) ; ou Lago pour un dîner franco-algérien par Assia Zelbah (commis de cuisine chez Lago !) et Chloé Charles (le 21 juin). La clôture prendra place dans le cadre bucolique du Chalet des Iles Daumesnil avec un banquet aux inspirations ukrainiennes et palestiniennes par Olena Fedorishyna, Lulwa Elsarraj, Ruba Khoury (Dirty Lemon) et Sugio Yamagushi.

Les prix varient de 20 à 80 €. Pour participer et aider Refugee Food, il suffit d’appeler les restos et de réserver : cette page centralise les dates et les contacts de chaque adresse.

Quand ? Du 12 au 24 juin

Où ? dans 11 restaurants à Paris